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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منهجية أفضل الممارسات وتوظيفها في البحوث التربوية ندوة ببنات عين شمس.. السبت

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم أصول التربية ندوة بعنوان "منهجية أفضل الممارسات و توظيفها فى البحوث التربوية " وذلك يوم السبت الموافق  ٢٠٢٢/٢/٢٦  الساعة السادسة مساءً اون لاين .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات والدكتورة هبة عادل وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .'. يقدم الندوة الدكتورة شيماء حمدي غباشي المدرس بقسم أصول التربية .

وأعلن راديو عين شمس بكلية البنات، عن اكتشاف مواهب المذيع والمراسل ومقدم نشرة الأخبار والممثل الإذاعي، خلال "اختبار الصوت" للانضمام إلى فريق الراديو.

وتجرى اختبارات الصوت بوحدة الاستوديو والإعلام بكلية البنات براديو عين شمس والتى تستمر من  الثلاثاء من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساءاً بوحدة الاستوديو والإعلام الدور الرابع المبنى الأدبي.

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وعلى كل من يرغب في التقدم للتدريب على العمل الإذاعي كمذيع أو مقدم نشرة إخبارية ومعايشة التجربة الإذاعة أو التمثيلية التقدم من خلال الابلكيشن و الويب سايت.

http://www.radioainshams.org

وانطلق الأحد الماضي، الموسم الجديد لراديو جامعة عين شمس، وهو راديو إنترنت يقدمه مجموعة من الشباب ويبث من داخل استوديو الدكتورة فاطمة القلينى التابع لوحدة الاستوديو والإعلام بكلية البنات جامعة عين شمس، تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

ويعتبر راديو عين شمس بمثابة حلقة الوصل بين كليات الجامعة وبعضها وأيضا حلقة الوصل بين الجامعة ككل والمجتمع الخارجي.  

يقدم الراديو مجموعة من البرامج المختلفة والأغاني الشبابية وأغانى الزمن الجميل .

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