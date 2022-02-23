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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل تطوير أبحاث اللقاحات مع أوكسفورد

الدكتور محمود المتينى
الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس

إلتقى أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور سير أدريان هيل، مدير معهد إدوارد جينر لأبحاث تطوير اللقاحات بجامعة أوكسفورد ، في إطار  زيارة المتيني للمملكة المتحدة التى تستغرق عدة أيام لبحث أوجه التعاون الأكاديمي المشترك مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية الدولية، شهد اللقاء  الدكتور أحمد سالمان الباحث بالمعهد و أحد أعضاء الفريق البحثي لتطوير لقاح أكسفورد/أسترازينيكا والأستاذ بجامعة عين شمس، و الدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي المصري ببريطانيا.

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وتطرق اللقاء لبحث سبل التعاون المشترك في مجال البحث الطبي و تطوير اللقاحات ضد الأمراض المعدية والأمراض السرطانية و العلاجات المناعية.

و أوضح الدكتور محمود المتيني أن اللقاء تضمن مناقشة التنسيق لتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي و البحثي و التبادل الطلابي بين الجامعتين في هذه المجالات للتطلع لجعل جامعة عين شمس واحدة من المراكز الإقليمية  الرائدة و الأكثر تقدما في مجال الأبحاث الطبية المتخصصة في تطوير اللقاحات و علاج الأورام بأحدث التقنيات العالمية في هذه المجالات،  مؤكدا أن هذا سيكون له تأثیر إیجابي كبیر و مباشر على الصحة العامة و الأمن القومي و دور مصر الإقلیمي الرائد في الجهود العالمیة لمكافحة الأمراض و الأوبئة بالإضافة إلى توفر القدرة الاستباقیة و الإستعداد لأي أوبئة مستقبلیة.

وأضاف المتينى أنه بعد جائحة كورونا أصبح جلياً أن إتقان هذا النوع من الأبحاث العلمية و القدرة المستقلة لتطوير و إنتاج اللقاحات بات ضرورة ملحة و أساسية للحياة التي لابد أن يتم الإستثمار فيها بشكل أكبر خصوصا بعد مرور العالم بالتجربة القاسية لوباء كوفيد-١٩ خلال العامين الماضيين و توقع حدوث أوبئة أخرى في المستقبل قد تكون أشد فتكا، مما يجعل أبحاث تطوير و تصنیع اللقاحات هي واحدة من الأدوات الأساسیة و الأكثر فعالية للسيطرة على الأوبئة كضرورة للحفاظ على الأرواح و الصحة العامة و النفسية إضافة إلى كل مظاهر الحياة الأساسیة من إقتصاد و أنشطة الاجتماعیة الأساسیة.

جامعة عين شمس مدير معهد إدوارد جينر أبحاث تطوير اللقاحات جامعة أوكسفورد المراكز البحثية الدولية

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