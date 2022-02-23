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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مراحل.. معرض للفنان خالد العجيزي بقاعة إيزيس .. الخميس

لوحة فنية
لوحة فنية

 يفتتح ا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً بعنوان "مراحل" للفنان خالد العجيزي وذلك يوم الخميس القادم 24 فبراير في تمام السابعة مساءً بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.


ويعرض العجيزي مجموعتين من أعماله الفنية يستعرض في إحداهما المراحل التي مر بها منذ ممارسته هواية الرسم حتى إلتحاقه بكلية الفنون الجميلة، وفي الثانية يعرض بعض الأعمال الجديدة التي نفذها بعد التخرج والتي يظهر من خلالها تأثره بالمدرسة الواقعية الكلاسيكية لكنه في نفس الوقت يحاول دمج عناصر بعيدة عن الواقع الحقيقي في أغلب اللوحات.

خالد العجيزي، مواليد المنصورة 1997، بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير الزيتي وعضو بنقابة الفنانين التشكيليين، شارك بالعديد من المعارض الجماعية منها معرض رؤى بمتحف المنصورة القومي 2017، مسابقة الفنون الأولى والثالثة بجامعة بدر، بينالي أوستراكا الدولي 2018، ملتقى البرلس الدولي الخامس 2019، معرض شباب الغد بأكاديمية الفنون 2019، المشاركة في سمبوزيوم الأقصر الدولي للتصوير 2021، وحصل على العديد من الجوائز منها: الجائزة الأولى في مسابقة نوار للرسم 2017، الجائزة التشجيعية في مسابقة الفن الأولى بجامعة بدر 2017، الجائزة الأولى في مسابقة الفن الثالثة في التصوير الزيتي بجامعة بدر BUC 2019، الجائزة الأولى في مهرجان إبداع 8 على مستوى الجامعات المصرية في مجال الرسم 2020، وله مقتنيات فنية بمصر والخارج.

خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضا بعنوان مراحل للفنان خالد العجيزي بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة

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