طرح أغنية عجبي لـ محمد حماقي وتوما .. غداً

يستعد كل من الفنان محمد حماقي، وتوما لطرح أغنية جديدة بعنوان “عجبي” غداً الخميس على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، وذلك في تمام الساعة الخامسة، والاغنية من رباعيات الشاعر صلاح چاهين.

بينما يحيي المطرب محمد حماقي حفلًا غنائيًا يوم 25 فبراير الجاري، في زيد بارك الشيخ زايد، في تمام الساعة السابعة مساء.

وجاءت أسعار تذاكر الحفل على الموقع المخصص لشراء التذاكر كالتالي:-

-السيلفر: 300 جنيه مصري.

-الجولد: 550 جنيها مصريا.

-البلاتينيوم: 750 جنيها مصريا.

حفل محمد حماقي في الكويت :

يحيى المطرب محمد حماقى، حفلا غنائيا فى دولة الكويت يوم 28 فبراير الحالى وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

ويشدو محمد حماقى مجموعة من الأغاني التى تنال إعجاب جمهوره فى الكويت ولعل من أبرز أغانيه “افتكرت وأجمل يوم”.

اخر حفلات محمد حماقى :



كان النجم محمد حماقي اختتم عام 2021 بحفلات رأس السنة بمصر على شاطئ جبال الجلالة بالعين السخنة داخل ساحة فندق توليب.

صعد حماقي على خشبة المسرح في كامل أناقته مرددا لأغنية "نفسي أبقى جنبه" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب آلاف المعجبين من مختلف الجنسيات المصرية والعربية.

وشكر حماقي، الجمهور لحفاوة الاستقبال و حرص على تهنئتهم بالعام الجديد 2022 وتمنى للجميع السعادة وتحقيق كل أمانيهم.

وأشعل حماقي، الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي يتردد صداها بين جبال الجلالة كزلزال مركزه العين السخنة منها "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي" ، "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ، " ليه بيلموني " ،"يا ستار".



كما قدم عدد كبير من أغاني ألبوم "يا فاتني" منها " لا ملامة" ، "لو هتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" ، "عرض مستمر" ، "ظلموني" ، " مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" .. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور بوصلات من الرقص إمتدادت لأكثر من ساعتين متتاليتين.