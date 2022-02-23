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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيش مجاملة.. سميحة أيوب توجه رسالة لـ مديحة حمدي |فيديو

سميحة أيوب
سميحة أيوب

قالت الفنانة  سميحة أيوب، إنّها تعتز بصداقتها مع الفنانة مديحة حمدي، موضحةً: "وقفنا مع بعض على المسرح، لكن وقوفنا مع بعض في الحياة أفضل وأكثر قيمة، وعلاقتنا كلها أحاسيس بالآخر وممكن نقسو على بعض بشكل عفوي".

وأضافت “أيوب”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: “مفيش مجاملة فى علاقتنا ولا حجاب بيننا وبين بعض.

مؤكدة:" أن الصداقة إنك تصدقني ولما تقولي نقد ده معناه إنك بتحبني، وعشان بتحبني لازم تقولي الحلو والوحش، وعلاقتى أنا ومديحة أبدية وعميقة".

وتابعت: “ اتفرجت عليها دلوقتي في مشهد مسلسل حضرة المتهم أبي، وكان مشهد عبقري .. معلقة:” بتمثلي حلو أوي يا بت"، لترد عليها مديحة حمدي ممازحة إياها: "خديني أشتغل معاكِ والنبى".

الفنانة سميحة أيوب الفنانة مديحة حمدي قناة المحور مسلسل حضرة المتهم أبي

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