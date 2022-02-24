أخبار التوك شو.. عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها.. والحكومة: إذا حدث زيادة جديدة في البنزين سيكون بسبب ارتفاع الوقود عالميًا|فيديو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها فى التقرير التالى..

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد





طالبت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، طاقم الإعداد بالخروج لفاصل، وذلك فى أثناء مداخلة هاتفية مع السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.

وخلال تقديمها الحلقة، تناولت الإعلامية عزة مصطفى كوب ماء، ولازمتها “كحة” على الهواء، واعتذرت لـ متحدث الحكومة.

الشبكات ليست آمنة 100%..متخصص: قرار قريب من"التعليم"لشكل امتحانات الثانوية العامة|فيديو





وجه رفعت فياض المتخصص فى ملف التعليم، رسالة مهمة لـ المواطنين بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وقال فياض إن وزير الاتصالات قال إن الشبكات الخاصة بالطلاب من أجل امتحان الثانوية العامة مؤمّنة، وأن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى يرغب فى أن تكون الامتحانات الكترونية، بحيث يدخل الطالب اللجنة بـ التابلت، ويبث الامتحان فى وقت واحد من خلال الشبكة العنكبوتية.

الحكومة: إذا حدث زيادة جديدة في البنزين سيكون بسبب ارتفاع الوقود عالميًا|فيديو





قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سعر برميل البترول هو الأعلي حاليًا ويضع ضغوطًا على الموازنة، وأن اللجنة المخصصة لتحديد سعر الوقود تعقد كل ثلاثة أشهر بحيث يرتفع 10% أو يقل 10%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن ارتفاع أسعار البترول عالميًا يؤثر على سعره فى مصر.

حاجة تشرف كل ست.. السيسي يلتقط صورة تذكارية مع طالبات الكلية الحربية





التقي الرئيس السيسي بطالبات الكلية الحربية، خلال قيامه بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة".



ووجه الرئيس السيسي الشكر لهن، قائلا:" أنا بشكركم لانكن تقدمتن واجتزتن الاختبارات.. دي حاجة تشرفنا وتشرف كل بيت وكل ست".



الرئيس السيسي : إضافة 2 مليون فدان لزراعة القمح خلال عامين ..فيديو





قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجر اليوم بمقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته :" نسير في تنفيذ برامج زراعية ضخمة جدا ونبذل جهدا كبيرا لزيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر بقدر الإمكان".

وأضاف السيسي:" يتم إضافة نظم حديثة في الري والزراعة في مصر، وهذا الامر له مردود جيد، مضيفا:" نعمل على توفير أساسيات الحياة للناس بأسعار مناسبة ".

التموين: لا توجد سلعة ناقصة بالأسواق ومستعدون بشكل كامل لـ رمضان





قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة نجحت في توفير السلع في ظل جائحة كورونا ولم يحدث نقص في أي سلعة .



وأضاف عبد المنعم خليل في مداخلة هاتفية على قناة “ تن :” هناك تعاون مستمر بين وزارات التموين والزراعة والتجارة والصناعة لتوفير السلع"، هناك استعداد كامل لشهر رمضان وكافة السلع متوفرة ".

وتابع عبد المنعم خليل:" من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم تجهيز 1300 مجمع استهلاكي للاشتراك في معارض أهلا رمضان".

لجنة السياحة: كورونا تسبب في زيادة أسعار الحج والعمرة بشكل كبير





قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن مشروع قانون تنظيم الحج يطابق قوانين بوابة العمرة المصرية، متابعا: كافة إجراءات الحج والعمرة متوفرة على بوابة العمرة المصرية.

وأضاف “محمد فاروق” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “دي إم سي”:" سيتم متابعة الحاج وكل ما يخصه من خلال الباركود ، متابعا: سيتم توفير تطبيق إلكترني للحجاج ليكون تحت إشراف وزارة الداخلية والتضامن بالإضافة إلى وزارة السياحة وشركات السياحة.



جريمة .. تامر أمين : مذيع الإعلام الرياضي يجب ألا يتعصب |فيديو





قال الإعلامي تامر أمين ، إن تناول مواضيع كرة القدم في مصر يجب أن يكون بها حالة سلام واحترام وحالة قانون.

مؤكدا أن الإعلامي الرياضي يجب أن يعمل بناء علي معايير ومواثيق ويجب الالتزام بها وهذا للحفاظ علي السلام الاجتماعي.

واضاف تامر أمين خلال برنامجه " أخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، إن الرياضة تعتبر جنون بالنسبة إلي مشجعي كرة القدم وتأتي علي أولي أولوياتهم.

بوابات المياه مغلقة.. عباس شراقي: توربينات سد النهضة لم تعمل |فيديو





قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن توربينات سد النهضة في إثيوبيا لم تعمل حتى الآن حتى بعد افتتاح توربيني سد النهضة.

وأضاف شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام "المذاع على قناة " تن "، :" البوابات التي تخرج منها المياه نتيجة عمل التوربينات مازالت مغلقة، وذلك يعني أنه لم يتم توليد الكهرباء من سد النهضة إلى الآن".

مفيش مجاملة.. سميحة أيوب توجه رسالة لـ مديحة حمدي |فيديو





قالت الفنانة سميحة أيوب، إنّها تعتز بصداقتها مع الفنانة مديحة حمدي، موضحةً: "وقفنا مع بعض على المسرح، لكن وقوفنا مع بعض في الحياة أفضل وأكثر قيمة، وعلاقتنا كلها أحاسيس بالآخر وممكن نقسو على بعض بشكل عفوي".

وأضافت “أيوب”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة على قناة المحور: “مفيش مجاملة فى علاقتنا ولا حجاب بيننا وبين بعض.