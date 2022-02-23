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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة السياحة: كورونا تسبب في زيادة أسعار الحج والعمرة بشكل كبير

صدى البلد

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن مشروع قانون تنظيم الحج يطابق قوانين بوابة العمرة المصرية، متابعا: كافة إجراءات الحج والعمرة متوفرة على بوابة العمرة المصرية.

 

وأضاف “محمد فاروق” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “دي إم سي”:" سيتم متابعة الحاج وكل ما يخصه من خلال الباركود ، متابعا: سيتم توفير تطبيق إلكترني للحجاج ليكون تحت إشراف وزارة الداخلية والتضامن بالإضافة إلى وزارة السياحة وشركات السياحة.

 

وأوضح أن قانون تنظيم الحج يستهدف نقل كافة تحركات المواطن المصري، وفي حالة حدوث أي مشكلة لأي حاج مصري سيتم التواصل مع الحاج على الفور وحل المشكلة من قبل لجنة الحج الدائمة التابعة لمجلس الوزراء.

 

وفيما يخص أسعار العمرة والحج، قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن جائحة كورونا تسببت في رفع أسعار الحج والعمرة بشكل كبير جدا، متابعا: قبل كورونا لم تتجاوز رحلات العمرة الـ 30 ألف جنيه في أفخم الفنادق.

 

واسترسل: حاليا وبسبب أزمة فيروس كورونا وصل سعر العمرة الاقتصادى بفنادق 3 و4 نجوم إلى 30 ألفا، متابعا: سيتم حجر الحجاج 5 أيام، فيما يعرف بـ الحجر المؤسسي".
 

لجنة السياحة شركات السياحة قانون تنظيم الحج بوابة العمرة المصرية أزمة كورونا

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