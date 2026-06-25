برلمانية: مؤشرات الاقتصاد تؤكد نجاح الدولة في استعادة ثقة المستثمرين

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك بشأن استعادة الاقتصاد المصري لثقة المستثمرين وتحسن مناخ الاستثمار، يعكس بوضوح نجاح الدولة في تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة رغم التحديات العالمية والإقليمية.

وأوضحت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استمرار الحكومة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية، وتوسيع دور القطاع الخاص، يمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الإنتاجي.

نجاح الدولة في ترسيخ الثقة وتحسين مناخ الاستثمار

وأضافت أن التركيز على دعم قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي حققت معدلات نمو متميزة خلال الفترة الأخيرة، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه صحيح نحو التنمية المستدامة وزيادة تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

وشددت عضو مجلس النواب على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز من أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.