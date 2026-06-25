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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاستثمار: المصنع المصري قادر على اختراق كافة الأسواق العالمية ومساندة المشروعات التصديرية أولوية للدولة

المصنع المصري
المصنع المصري
أ ش أ

أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية، مشددًا على أن المصنع المصري قادر على التواجد والمنافسة في مختلف الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال تفقده مصنع «أليكس أباريز» للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، ضمن جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المشروعات الصناعية والتصديرية بالمحافظة.

وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين داخل المناطق الحرة، بما يعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والتوسعات الجديدة، مؤكدًا أن المناطق الحرة تمثل منصة رئيسية لتعزيز الصادرات وجذب العملات الأجنبية.

وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل على تكامل خدمات صندوق تنمية الصادرات وجهاز التمثيل التجاري والمعارض الدولية مع مصانع المناطق الحرة، بهدف ربطها بسلاسل القيمة العالمية وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشاد وزير الاستثمار بمصانع المناطق الحرة بالإسكندرية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مشرفًا للصناعة المصرية، حيث تنتج وتصدر بالشراكة مع علامات تجارية عالمية، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عرض من مسؤولي الشركة حول مراحل العملية الإنتاجية وخطط التوسع المستقبلية، بالإضافة إلى دور المصنع في دعم سلاسل الإنتاج الصناعية من خلال تنفيذ أعمال التشغيل للغير لصالح عدد من المشروعات العاملة داخل المنطقة الحرة والسوق المحلية، بما يعزز التكامل الصناعي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

من جانبهم.. استعرض مسؤولو الشركة مؤشرات الأداء والتصدير، موضحين أن صادرات «أليكس أباريز» بلغت نحو 163.5 مليون دولار خلال عام 2024، وارتفعت إلى 226.9 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت منذ بداية عام 2026 نحو 96.9 مليون دولار، بما يعكس استمرار نمو النشاط التصديري للشركة وتوسعها في الأسواق الخارجية.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن إجمالي استثمارات المشروع يبلغ نحو 61.4 مليون دولار، ما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري وقدرة القطاع الصناعي على تحقيق معدلات نمو وتصدير متزايدة.

محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأسواق العالمية أليكس أباري الحكومة وزير الاستثمار

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