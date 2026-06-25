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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: المناطق الحرة ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

قام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتفقد مصنع شركة فارما بلاست للصناعات الطبية والتعبئة والتغليف بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وذلك ضمن جولة ميدانية موسعة بمحافظة الإسكندرية شملت عددًا من المشروعات الصناعية والتصديرية.

واستمع الوزير إلى عرض من مسؤولي الشركة حول أنشطتها الإنتاجية المتنوعة، والتي تشمل تصنيع الأشرطة اللاصقة والمستلزمات الطبية، وأجهزة المحاليل ونقل الدم وأربطة الجبس والبلاستر، إلى جانب تصنيع اللدائن الصناعية والأقمشة غير المنسوجة والمواد اللاصقة، فضلاً عن تصنيع ماكينات إنتاج البلاستر ومستحضرات التجميل والمناديل المبللة، بالإضافة إلى أنشطة التعبئة والتغليف والطباعة وإعادة التدوير.

وأوضح أن الشركات العاملة بالمناطق الحرة تمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية، خاصة في القطاعات الصناعية المتخصصة.

وأشار إلى الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على المتابعة الميدانية المباشرة للمشروعات الاستثمارية، بما يتيح الوقوف على احتياجات المستثمرين ومساندة خطط التوسع والإنتاج.

تنوع الأنشطة الإنتاجية

وأضاف الوزير أن تنوع الأنشطة الإنتاجية داخل الشركة يعكس قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية الشركات الجادة عبر تكامل الهيئات التابعة لها مثل التمثيل التجاري وصندوق تنمية الصادرات والصندوق السيادي.

واستعرض مسؤولو الشركة مؤشرات الأداء والتصدير، حيث بلغت صادرات الشركة نحو 41.9 مليون دولار خلال عام 2024، و42.6 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات منذ بداية عام 2026 نحو 34.6 مليون دولار، بما يعكس استمرار قوة النشاط التصديري للشركة وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 114.1 مليون دولار، فيما يبلغ رأس المال المدفوع 6.6 مليون دولار، ويعمل بالشركة نحو 2130 عاملًا، بما يجعلها من أكبر المشروعات الصناعية العاملة بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وتسهم بشكل فاعل في دعم الصادرات الصناعية والطبية وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وزير الاستثمار المستلزمات الطبية القطاعات الصناعية إنتاج البلاستر المصانع

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