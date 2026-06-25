وزير الاستثمار: المصنع المصري قادر على اختراق كافة الأسواق العالمية

تفقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مصنع أليكس أباريز للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالعامرية بالإسكندرية، وذلك ضمن جولة ميدانية موسعة بمحافظة الإسكندرية شملت عددًا من المشروعات الصناعية والتصديرية، في إطار حرص الوزارة على متابعة المشروعات القائمة والوقوف على خطط التوسع والإنتاج والتصدير.

واستمع الوزير إلى عرض من مسؤولي الشركة حول مراحل العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى الخطط التوسعية ومستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دورها في دعم سلاسل الإنتاج الصناعية من خلال تنفيذ أعمال التشغيل للغير لصالح عدد من المشروعات العاملة داخل المنطقة الحرة والسوق المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتعزيز التكامل الصناعي.

دعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية

وأكد الدكتور فريد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن المصنعين المصريين قادرين على التواجد في كافة الأسواق العالمية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين داخل هذه المناطق بما يعزز قدرتها على استقطاب مشروعات جديدة وتوسعات استثمارية إضافية، مشيدًا بمصانع المناطق الحرة بالإسكندرية التي تدعوا للفخر وتنتج وتصدر بالشراكة مع ماركات عالميّة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تكامل خدمات صندوق تنمية الصادرات والتمثيل التجاري والمعارض مع مصانع المناطق الحرة لربطها بسلاسل القيمة العالمية.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة مؤشرات الأداء والتصدير، حيث سجلت صادرات الشركة نحو 163.5 مليون دولار خلال عام 2024، و226.9 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت الصادرات خلال منذ بداية عام 2026 نحو 96.9 مليون دولار، بما يعكس استمرار نمو النشاط التصديري للشركة وتوسعها في الأسواق الخارجية. فيما بلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 61.4 مليون دولار.