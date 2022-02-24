مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة السادس.. المحافظ: أضاف زخما فنيا وثقافيا لأسوان

وسط أجواء تحمل عبق التاريخ وسحر الماضي وأضواء وإبهار الحاضر تواصل عاصمة الشباب الإفريقى استضافة المهرجانات والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وقد افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته السادسة والذي يقام فى الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجارى وذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر ، وسفير دولة إسبانيا رامون خيل كاساريس ، وسفير دولة هولندا هان ماورتس ، والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان ، بجانب كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية.

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وقد بدأت فعاليات المهرجان بالسلام الوطنى ، أعقبها وقائع حفل الافتتاح والتى تضمنت إلقاء العديد من الكلمات لأبرز الحاضرين حيث رحب اللواء أشرف عطية فى كلمته بإقامة المهرجان فى أسوان للعام السادس على التوالى ، مؤكداً على أن إقامة هذا المهرجان يضيف زخماً فنياً وثقافياً لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة للقارة السمراء مما يضفى بهجة وفرحه بهذا الملتقى الفنى الدولى ، والذى جمع كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما والنقاد والكُتاب ليساهم ذلك فى إعلاء إسم أسوان فى سماء الفن وهو ما تواكب مع تنظيم العديد من المهرجانات الأخرى خلال الشهر الحالى منها مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون ، وتعامد الشمس على معبدى أبو سمبل والذى شهد أمس أكثر من 6 ألاف سائح وزائر مصرى.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن إستضافة أسوان لهذا المهرجان الدولى المتميز يؤكد على أن أنظار العالم تتجه إلى مصر وعيون مصر تتجه صوب أسوان واحة الأمن والأمان والإستقرار التى تشهد ملحمة غير مسبوقة من أعمال التطوير والتجميل ليشاهد ضيوف المهرجان كل عام الجديد فى عروس المشاتى ، لافتاً إلى أن تنوع الأنماط السياحية وجمال الطبيعة الخلابة الجاهزة لتصوير الأفلام والأعمال الفنية والسينمائية ، علاوة على تميزها بتنفيذ مشروع الهوية البصرية لتكون فى أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها.

وأضاف أشرف عطية بأننا على نفس الدرب نسير لتصبح أسوان عاصمة للسينما فى قارتنا السمراء يدعمها فى ذلك شعب مضياف وعاشق للفن والإبداع.

والجدير بالذكر بأن فعاليات الإفتتاح تضمنت تكريم النجمة الفرنسية مارلين كانتو، والنجمة المصرية سوسن بدر والمخرجة إنعام محمد على ، والناشطة الصومالية هيباق عثمان ، كما إختار المهرجان 12 فيلماً يمثلون 18 دولة للمشاركة فى مسابقة الفيلم الطويل ، بجانب مشاركة 24 فيلماً فى مسابقة الأفلام القصيرة ، وخلال المهرجان يمنح الاتحاد الأوروبى جائزة لأفضل فيلم يناقش قضايا المرأة من دول الاتحاد الأوروبى وحوض البحر المتوسط.

فيما يتنافس على جوائز مسابقة الفيلم المصري فى دورة هذا العام 4 أفلام ، كما إستحدثت إدارة المهرجان مسابقة جديدة بعنوان "أفلام ذات أثر فى المجتمع المدنى " والذى يشارك فيها 8 أفلام ، بينما يناقش منتدى "نوت" لقضايا المرأة العديد من القضايا الهامة التى تواجه المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بصفة خاصة، من بينها كيفية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق أقصي استفادة للمرأة فى مصر، وذلك بمشاركة باحثات وكاتبات فى مجال قضايا المرأة بمصر والعالم ، هذا وكان قد إنطلق قبل المهرجان برنامج الورش بمشاركة 255 فتاة وشاب وطفل .

مهرجان أسوان الدولى السادس لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى السادس لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى السادس لأفلام المرأة