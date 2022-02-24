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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية وزارة الدفاع| مصر تنظم الملتقى الدولي للطلاب عن تكنولوجيات الأطراف الصناعية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

أعلنت القوات المسلحة أنه سيتم عقد الدورة الثانية للملتقى الدولى السنوى لطلاب الدراسات العليا بالخارج تحت عنوان "تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة"، فى المدة من 26 وحتى27 فبراير2022 عبر الإنترنت وذلك برعاية وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى ومعهد بحوث الإلكترونيات.

 

وتستهدف الدورة الثانية من الملتقى إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات البازغة التي تخدم احتياجات المجتمع العربي والدولي الحالية والمستقبلية ، بالإضافة إلى خلق مجال للتواصل بين أصحاب المصالح المختلفة مع توفير فرص للتعاون بين مختلف الباحثين في مجال الأجهزة الطبية والأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة. 

و يقدم الباحثون المصريون والأجانب خلال الملتقى أحدث ما توصل إليه البحث العلمى من تكنولوجيات الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة ويشارك بالملتقي عدد من الشركات وذلك على منصة webex عبر الإنترنت.

ويتناول الملتقى عدة محاور أهمها الميكانيكا الحيوية وأجهزة التنفس الصناعى وإعادة التأهيل والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية والهندسة الطبية الحيوية وذلك من خلال عدد من المحاضرات ، منها عرض مقدم من النمسا للتطبيقات الجارية والمستقبلية للوصلات بين الحاسب الآلى ومخ الإنسان ، وعرض من المملكة المتحدة عن التفاعل بين الإنسان والحاسب الآلى وعرض من مصر من الكلية الفنية العسكرية عن الأطراف الصناعية بإستخدام المستشعرات.

ويعقد الملتقى برئاسة د.شيرين عبد القادر القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ورئاسة شرفية د. أبو العلا حسانين الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة.

وللإجابة على أى إستفسارات خاصة بالملتقى يتم التواصل على: [email protected]
ويمكن تسجيل البيانات للحضور والمشاركة فى الملتقى من خلال ملئ البيانات هنا

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الأجهزة التعويضية بمصر، وذلك بالتعاون بين الجهات المختصة بالقوات المسلحة والمؤسسات المعنية بالدولة.

الأطراف الصناعية الأجهزة التقويمية السيسي القوات المسلحة وزارة الدفاع وزارة التعليم العالى البحث العلمي

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