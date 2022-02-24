سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في أسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام ( 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية " - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقات الدراجات النارية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (12) واقعة سرقة بدائرتى قسمى شرطة (أول وثان أسوان) وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.