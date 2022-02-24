أخبار الفن | تأجيل عملية قسطرة القلب لـ سمير صبري .. عمرو دياب يكشف سبب حذف أغانيه من اليوتيوب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها..

كشف مصدر مقرب من الفنان سمير صبري استمرار تواجده حتى هذه اللحظات داخل احدى المستشفيات الخاصة .

وتابع المصدر فى تصريحات لـ صدى البلد : ان الأطباء قرروا تأجيل أجراء عملية القسطرة بالقلب التى كان من المقرر ان يقوم بها الفنان سمير صبرى اليوم الخميس ، لمدة يومان ، وذلك حتى يتم الإنتهاء من كافة الفحوصات الطبية .

وكان قد كشف مصطفى عبد السلام ، زوج شقيقة الفنان سمير صبرى، تطورات حالته الصحية ، بعد دخوله المستشفي خلال الأيام الماضية .

وأكد مصطفي عبد السلام ، في تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن حالة الفنان سمير صبري مستقرة ، مطمئنا كل جمهوره الذي يحرص علي السؤال عنه بشكل مستمر منذ انتشار خير دخوله الي المستشفي .

كشف الهضبة عمرو دياب عن سبب حذف أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عبر حسابه بموقع إنستجرام .

وكتب عمرو دياب :" أنغامي - المنصة الحصرية الجديدة لأعمال #عمرو_دياب amrdiab".

وأضاف عمرو دياب :" عمرو دياب، النجم العربي العالمي والفنان الأكثر مبيعا على الإطلاق في المنطقة، يوقع شراكة حصرية مع أنغامي، منصة البث الموسيقي والترفيه الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتابع الهضبة عمرو دياب :" مجموعة أغانيه من إنتاج شركته "ناي فور میدیا" وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو سيتم توفيرها فقط وحصرية من خلال أنغامي، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصة".

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس ، انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، خلال الأيام القليلة الماضية.

وفى أول تعليق لياسمين رئيس عقب انفصالها، كتبت على حسابها بموقع انستجرام: "الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على إنتقاد الناس وتجريحهم، يقول الحبيب إن أشر الناس منزلة يوم القيامة يتقيه الناس مخافة لسانه".

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن رأيها فى الأسباب التى تؤدى إلى نجاح الحياة الزوجية من وجهة نظرها، مؤكدة أن التفاهم والبساطة عاملان أساسيان فى هذا الأمر.

وقالت نجلاء بدر، فى تصريحات خاصة لـ كاميرا “صدى البلد”، إنها ترى أن الصداقة بين الزوجين من العوامل التى تساهم فى نجاح العلاقة الزوجية.

واستكملت نجلاء بدر حديثها قائلة: “لا بد أن يساند الزوجان بعضهما البعض، أما فكرة الترصد لما من المفترض لما يفعله كل منهما فتؤدى إلى فشل العلاقة الزوجية، فالصداقة عنصر هام”.

وتضيف نجلاء بدر حديثها: “ما زلت أنا وزوجى نقوم بشراء الهدايا لبعضنا البعض فى المناسبات الأساسية مثل أعياد ميلادنا”.