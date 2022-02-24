عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | تأجيل عملية قسطرة القلب لـ سمير صبري .. عمرو دياب يكشف سبب حذف أغانيه من اليوتيوب

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها..

تأجيل عملية قسطرة القلب لـ سمير صبري لمدة يومين

كشف مصدر مقرب من الفنان سمير صبري استمرار تواجده حتى هذه اللحظات داخل احدى المستشفيات الخاصة . 

وتابع المصدر فى تصريحات لـ صدى البلد : ان الأطباء قرروا تأجيل أجراء عملية القسطرة بالقلب التى كان من المقرر ان يقوم بها الفنان سمير صبرى اليوم الخميس ، لمدة يومان ، وذلك حتى يتم الإنتهاء من كافة الفحوصات الطبية .

وكان قد كشف مصطفى عبد السلام ، زوج شقيقة الفنان سمير صبرى، تطورات حالته الصحية ، بعد دخوله المستشفي خلال الأيام الماضية .

وأكد مصطفي عبد السلام ، في تصريحات خاصة لصدى البلد  ، أن حالة الفنان سمير صبري مستقرة ، مطمئنا كل جمهوره الذي يحرص علي السؤال عنه بشكل مستمر منذ انتشار خير دخوله الي المستشفي .

عمرو دياب يكشف سبب حذف ًأغانيه من اليوتيوب

كشف الهضبة عمرو دياب عن سبب حذف أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عبر حسابه بموقع إنستجرام .

وكتب عمرو دياب :" أنغامي - المنصة الحصرية الجديدة لأعمال #عمرو_دياب amrdiab".

وأضاف عمرو دياب :" عمرو دياب، النجم العربي العالمي والفنان الأكثر مبيعا على الإطلاق في المنطقة، يوقع شراكة حصرية مع أنغامي، منصة البث الموسيقي والترفيه الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتابع الهضبة عمرو دياب :" مجموعة أغانيه من إنتاج شركته "ناي فور میدیا" وجميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديو سيتم توفيرها فقط وحصرية من خلال أنغامي، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصة".

أول تعليق لـ ياسمين رئيس بعد انفصالها: "الذين يتباهون بطول ألسنتهم"

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس ، انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وفى أول تعليق لياسمين رئيس عقب انفصالها، كتبت على حسابها بموقع انستجرام: "الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على إنتقاد الناس وتجريحهم، يقول الحبيب إن أشر الناس منزلة يوم القيامة يتقيه الناس مخافة لسانه".

الصداقة والتفاهم.. نجلاء بدر تكشف أسباب نجاح العلاقات الزوجية.. فيديو

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن رأيها فى الأسباب التى تؤدى إلى نجاح الحياة الزوجية من وجهة نظرها، مؤكدة أن التفاهم والبساطة عاملان أساسيان فى هذا الأمر. 

وقالت نجلاء بدر، فى تصريحات خاصة لـ كاميرا “صدى البلد”، إنها ترى أن الصداقة بين الزوجين من العوامل التى تساهم فى نجاح العلاقة الزوجية.

واستكملت نجلاء بدر حديثها قائلة: “لا بد أن يساند الزوجان بعضهما البعض، أما فكرة الترصد لما من المفترض لما يفعله كل منهما فتؤدى إلى فشل العلاقة الزوجية، فالصداقة عنصر هام”.

وتضيف نجلاء بدر حديثها: “ما زلت أنا وزوجى نقوم بشراء الهدايا لبعضنا البعض فى المناسبات الأساسية مثل أعياد ميلادنا”.

اخبار الفن عمرو دياب نجلاء بدر الهضبة عمرو دياب سمير صبري الفنان سمير صبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

الإعلاميين : استمرار منع ظهور المذيع حسام حداد على أي وسيلة بمصر

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

الوضع داخل كييف وخسائر الجيشين الروسي والأوكراني.. تفاصيل 6 ساعات من الغزو

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

إسرائيل تعلن استعدادها لاستيعاب آلاف المهاجرين من أوكرانيا

ترشيحاتنا

معدات عسكرية ثقيلة تتأهب لدخول أوكرانيا عبر حدود شبه جزيرة القرم|فيديو

الحرب الروسية الأوكرانية تضرب الأسواق.. الذهب والقمح والنفط يسجلون أعلى الأسعار منذ 2012

فتاة التيك توك.. موكا حجازي تستأنف على حكم حبسها لاتهامها بممارسة الفجور

شكري يؤكد الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي ودوله الشقيقة

بعد اندلاع الحرب..هل تتأثر واردات مصر من القمح بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا؟

متحدث النادي السابق: أبو جبل وقع عقود انضمامه للنصر السعودي حتى 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

فيديو

هجوم شامل وإطلاق نار .. لماذا اشتعلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا ؟

نجلاء بدر فى حوار لـ صدى البلد: أخوض الماراثون الرمضانى بـ بابلو.. وأردت تجسيد دور جورج خباز فى أصحاب ولا أعز.. وأصحاب الوزن الزائد مميزون

بوتين يحذر من التدخل وانفجارات هائلة في المدن الأوكرانية.. فيديو

بعد غزو أوكرانيا.. 4 أسلحة تجعل الجيش الروسي الأقوى عالميا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ