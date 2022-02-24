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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طارق شوقي: نؤمن بقدرات أولادنا.. وتقييم طلابنا حقيقي بمشاركة عديد من الدول الأخرى

حفل تكريم الطلاب
حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الاختبار الدولي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن مصر من أولى البلاد المشاركة في البرامج مع مشاركة ١٥ دولة أخرى.

 

ووجه وزير التربية والتعليم  خلال كلمته حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الاختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS،  الشكر للمعلمين وموجهين مادة الرياضيات لأن هذا الحدث مثمر لمواكبة عصر التحول الرقمي من أجل خلق جيل قادر علي المنافسة عالميا.

 

مؤسسة SPRIX TOKYO اليابانية: الطلاب المصريون حصلوا على المركز الأول في اختبار TOFAS

 

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هناك تعاونا مع اليابان وتم إنشاء ٤٨ مدرسة مصرية يابانية بالفعل، وتم الاتفاق على الوصول إلي ٣٠٠٠ مدرسة مصرية يابانية في مصر لتمثل نموذج تعليمي جديد، مضيفا أن هناك تعاونا في التعليم الفني أيضا يتم مناقشته الآن.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم ، المدارس المشاركة في الاختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS

النيل التجريبية
ابراهيم الرفاعي التجريبية 
بورسعيد القومية
مدرسة ابو الهول 
مدرسة النزهة 
ابو بكر الصديق التجريبية 
القاهرة الرسمية للغات 
مدرسة الجيل الجديد
مدرسة السيدة خديجة
الحرية
النصر
الشيخ ذايد
الشهيد محمد انور السادات
سعد زغلول 
سانت فاتيما

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن الاختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS، هو اختبار عقدته مؤسسة SPRIX,TOKYO التعليمية اليابانية، بحضور ممثلي المؤسسة من اليابان.

 

كما يشارك أيضا في الاحتفالية عدد كبير من خبراء التعليم ومسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط حضور الصحفيين والإعلاميين.

 

تكرم وزارة التربية والتعليم، اليوم، جميع الطلاب المتفوقين في الاختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS، الذي عقدته مؤسسة SPRIX،TOKYO التعليمية اليابانية.

حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الاختبار الدولي

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الطلاب المتفوقين TOFAS الاختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي اخبار التعليم

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