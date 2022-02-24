طارق شوقي: نؤمن بقدرات أولادنا.. وتقييم طلابنا حقيقي بمشاركة عديد من الدول الأخرى

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن مصر من أولى البلاد المشاركة في البرامج مع مشاركة ١٥ دولة أخرى.
ووجه وزير التربية والتعليم خلال كلمته حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الاختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS، الشكر للمعلمين وموجهين مادة الرياضيات لأن هذا الحدث مثمر لمواكبة عصر التحول الرقمي من أجل خلق جيل قادر علي المنافسة عالميا.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هناك تعاونا مع اليابان وتم إنشاء ٤٨ مدرسة مصرية يابانية بالفعل، وتم الاتفاق على الوصول إلي ٣٠٠٠ مدرسة مصرية يابانية في مصر لتمثل نموذج تعليمي جديد، مضيفا أن هناك تعاونا في التعليم الفني أيضا يتم مناقشته الآن.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، المدارس المشاركة في الاختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS
النيل التجريبية
ابراهيم الرفاعي التجريبية
بورسعيد القومية
مدرسة ابو الهول
مدرسة النزهة
ابو بكر الصديق التجريبية
القاهرة الرسمية للغات
مدرسة الجيل الجديد
مدرسة السيدة خديجة
الحرية
النصر
الشيخ ذايد
الشهيد محمد انور السادات
سعد زغلول
سانت فاتيما
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن الاختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS، هو اختبار عقدته مؤسسة SPRIX,TOKYO التعليمية اليابانية، بحضور ممثلي المؤسسة من اليابان.
كما يشارك أيضا في الاحتفالية عدد كبير من خبراء التعليم ومسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط حضور الصحفيين والإعلاميين.
تكرم وزارة التربية والتعليم، اليوم، جميع الطلاب المتفوقين في الاختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS، الذي عقدته مؤسسة SPRIX،TOKYO التعليمية اليابانية.