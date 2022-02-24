طارق شوقي: نؤمن بقدرات أولادنا.. وتقييم طلابنا حقيقي بمشاركة عديد من الدول الأخرى

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن مصر من أولى البلاد المشاركة في البرامج مع مشاركة ١٥ دولة أخرى.

ووجه وزير التربية والتعليم خلال كلمته حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الاختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS، الشكر للمعلمين وموجهين مادة الرياضيات لأن هذا الحدث مثمر لمواكبة عصر التحول الرقمي من أجل خلق جيل قادر علي المنافسة عالميا.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هناك تعاونا مع اليابان وتم إنشاء ٤٨ مدرسة مصرية يابانية بالفعل، وتم الاتفاق على الوصول إلي ٣٠٠٠ مدرسة مصرية يابانية في مصر لتمثل نموذج تعليمي جديد، مضيفا أن هناك تعاونا في التعليم الفني أيضا يتم مناقشته الآن.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، المدارس المشاركة في الاختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS

النيل التجريبية

ابراهيم الرفاعي التجريبية

بورسعيد القومية

مدرسة ابو الهول

مدرسة النزهة

ابو بكر الصديق التجريبية

القاهرة الرسمية للغات

مدرسة الجيل الجديد

مدرسة السيدة خديجة

الحرية

النصر

الشيخ ذايد

الشهيد محمد انور السادات

سعد زغلول

سانت فاتيما

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن الاختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS، هو اختبار عقدته مؤسسة SPRIX,TOKYO التعليمية اليابانية، بحضور ممثلي المؤسسة من اليابان.

كما يشارك أيضا في الاحتفالية عدد كبير من خبراء التعليم ومسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط حضور الصحفيين والإعلاميين.

تكرم وزارة التربية والتعليم، اليوم، جميع الطلاب المتفوقين في الاختبار الدولي في القدرات الأكاديمية لمادة الرياضيات TOFAS، الذي عقدته مؤسسة SPRIX،TOKYO التعليمية اليابانية.

حفل تكريم الطلاب المتفوقين في الاختبار الدولي

e956ea3f-40b2-4e81-b685-4dfc1556d69f

b0960cfc-f1b0-45ea-a169-8a5fdbaa2e74

80c66568-8029-43de-b6b7-1287d73aeabe

e21f183b-8e00-4cfb-b832-ac62761541dc

4f0e2a0d-ee87-4c34-a2c1-51d2dfe311e5

7c621ed0-ba60-46fd-b15e-fb5657d1d4fb

0481d43c-b005-4e72-a043-d44fbd209d87

1b8e202c-09a7-46ee-8f94-4f08e302c399

375c7e38-e285-42a0-a8f9-f0d3609a5f09

fa26ac77-54fa-4ad0-a9be-6c78aca59b93

bb40dfb4-75b3-4599-bf0f-d5a6547a4166

8b98a67e-b9ef-47fd-a88e-9305aac61368

c02d206e-352a-49b2-8c29-d241b0cb397f

18bf5d9c-9001-46c2-a139-d5a6587ffbce

13a90168-25c6-4797-b156-ed7ea1d37cfc