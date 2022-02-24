ضبط شبكة إنترنت بدون ترخيص بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة الإتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بإنشاء وإدارة شبكة غير مشروعة لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم إستهدافه ، وأمكن ضبطه بمحل سكنه ، وبحوزته (114 سويتش - عدد من الأجهزة والمعدات التى تستخدم فى إدارة الشبكة – 2جهاز لاب توب - 2شاشة كمبيوتر – مجموعة من الوصلات الكهربائية) ، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع الخدمة على المواطنين مقابل مبلغ مالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.