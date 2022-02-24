ناهد السباعي تمارس التمارين الرياضية الشاقة | صور

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ناهد السباعي في الصور وهي تمارس التمارين الرياضية الشاقة من داخل منزلها.



وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.



وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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