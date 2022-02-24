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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناهد السباعي تمارس التمارين الرياضية الشاقة | صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ناهد السباعي في الصور وهي تمارس التمارين الرياضية الشاقة من داخل منزلها.


وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.


وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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IMG_٢٠٢٢٠٢٢٤_١٨٤٦١٩
IMG_٢٠٢٢٠٢٢٤_١٨٤٦١٠
IMG_٢٠٢٢٠٢٢٤_١٨٤٦١٠
Screenshot_٢٠٢٢-٠٢-٢٤-١٨-٤٥-٥٣-٤٩٩_com.instagram.android
Screenshot_٢٠٢٢-٠٢-٢٤-١٨-٤٥-٥٣-٤٩٩_com.instagram.android

https://www.instagram.com/reel/CaXdscToZM5/?utm_medium=copy_link

الفنانة ناهد السباعي تمارس التمارين الرياضية الشاقة داخل منزلها صور ناهد السباعي موقع تبادل الصور والفيديوهات

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