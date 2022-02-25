رئيس بعثة المريخ: جماهير الزمالك في السودان كبيرة.. والأهلي مثل الأندية الأوروبية

أكد هيثم كابو رئيس بعثة المريخ السوداني في القاهرة أن جماهير الزمالك في السودان أكبر من الأهلي مشيرا إلى أن الأهلي يعتبر مثل الأندية الأوروبية.



ويلعب المريخ مع الهلال في ملعب الأهلي وي السلام يوم الجمعة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وقال كابو في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "الكرة المصرية بشكل عام متطورة ونحن نتابعها بالطبع وأنا أشجع الزمالك وأعتقد أن الزمالك شعبيته أكثر في السودان من الأهلي".



وأضاف: "بينما الأهلي في مكانة بعيدة عن أي نادي في إفريقيا وهو مثل الأندية الأوروبية نظرا لتاريخه وبطولاته".

وتابع: "يأتي بعد الأهلي في إفريقيا الترجي التونسي ثم أي نادي في القارة".