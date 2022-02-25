رئيس أوكرانيا: مقتل 137 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في يوم واحد

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن مقتل 137 أوكرانيا وإصابة أكثر من 300 آخرين في يوم واحد بعد اجتياح الجيش الروسي للبلاد.

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا تركت وحدها لمواجهة روسيا

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقع مرسومًا رئاسيًا يأمر بالتعبئة العامة لكل سكان البلاد.

ومساء الخميس، أعلنت السلطات الصحية في كييف حصيلة ضحايا اليوم الأول للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال وزير الصحة الأوكراني: "مقتل 57 شخصًا وإصابة 169 في اليوم الأول من الهجوم الروسي".