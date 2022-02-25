ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزييف العملات المالية



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة ، وبحوزته )عدد من الأوراق النقدية عملات محلية فئات مختلفة "مقلدة") ، وبمواجهته أقر بأنه قام بالتحصل عليها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) أمكن ضبطه أثناء تواجده بذات المحطة وبحوزته (عدد من الأوراق النقدية المقلدة من فئات مختلفة) وذلك لترويجها بالمحطة وإقتسام المكسب فيما بينهما.

وبتطوير مناقشتهما أقرا بأنهما تحصلا على المضبوطات عقب تواصلهما مع إحدى الصفحات الالكترونية وتقابلا مع آخران من خلال رقم هاتف "محدد" لإستلام المبالغ المالية المقلدة نظير مبلغ مالى صحيح.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبط الأخيرين وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية ، وبحوزتهما (عملات نقدية مقلدة من فئات مختلفة).. وبتفتيش مسكن أحدهما تم ضبط ("طابعة - جهاز لاب توب" المُستخدمين فى الواقعة - عدد من العملات "الأجنبية – المحلية" المقلدة من فئات مختلفة – عدد من أوراق التصوير مطبوع عليها مقاطع من العملات المالية بفئات مختلفة– كمية من الأوراق المستخدمة فى عملية الطباعة) وبمواجهتهما إعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات النقدية وترويجها مستخدمين فى ذلك الأدوات المضبوطة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.