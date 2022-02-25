الرئيس الأوكراني: العقوبات وحدها لا تكفي لإيقاف العدوان الروسي

أقوى قوى العالم تراقب من بعيد

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي بالأمس ضد روسيا لا تكفي لوقف عدوان الأخيرة ضد أوكرانيا، حيث لا تزال أقوى قوى العالم تراقب حربنا من بعيد.



وقال زيلينسكي، في خطاب له نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية صباح اليوم الجمعة: "هذا الصباح ندافع عن بلدنا بمفردنا، كما فعلنا بالأمس .. وتراقب أقوى قوى العالم من بعيد، هل أقنعت عقوبات الأمس روسيا؟ .. نسمع في سمائنا ونرى على أرضنا أن هذا لا يكفي.



وتابع أن التضامن والقتال بجانب الأوكرانيين فقط هو الذي يمكنه الحفاظ على حريتنا وحماية الدولة، مؤكدًا أن قوات جيشه وحرس الحدود والحرس الوطني والشرطة والمخابرات وقوات الدفاع الإقليمي يؤدون مهامهم إلى أقصى حد.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.