اليوم هو الأصعب.. أوكرانيا تصف الخطة الروسية لاقتحام كييف

وصف مستشار لحكومة أوكرانيا اليوم الجمعة، بأنه الأصعب في مسار القتال الذي اندلع في بلاده من فجر أمس الخميس.

وأكد المسؤول الأوكراني بحسب وكالة “رويترز” أن المدافعين عن كييف مستعدون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها حلفاء خارجيون.



من جانبه توقع نائب وزير الدفاع الأوكراني أن تدخل القوات الروسية مناطق على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف اليوم.

وكانت روسيا استأنفت ضرباتها ضد العاصمة كييف بصواريخ كروز أو باليستية، اليوم الجمعة.



وذكرت وكالة إنترفاكس-أوكرانيا للأنباء، أن دوي انفجارين سُمع في العاصمة الأوكرانية كييف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

بعد تهديدات وجولات دبلوماسية على مدار أسابيع بدأ الجيش الروسي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، عملية عسكرية شاملة ضد أوكرانيا.



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية، داعيا الجيش الأوكراني إلى "إلقاء سلاحه".

وفي وجه هذه العملية أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء غربيون حزمة عقوبات على روسيا وصفوها بـ"المؤلمة".