البحرين.. دعم أجور البحرينيين خلال الجائحة بـ 57 مليون دينار

وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى البحريني على مرسوم بقانون بسداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين في الشركات والمنشآت المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي تُسجل لدى الوزارة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى مقداره (100%) من الأجر المؤمن بموجبه عن شهر يونيو 2021 و(50%) عن شهري يوليو وأغسطس.

وبينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البحرينية، أنه بلغ عدد المنشآت المستفيدة من الدعم في يونيو 10,341 منشأة. وبلغ عدد العمال57,515.

وتابعت أن مقدار الدعم خلال الشهر الأول 28 مليون دينار و14,464 مليون بالشهر الثاني و 15,546 مليون بالشهر الثالث.

ووصل مجموع الدعم: 57 مليون دينار تقريبًا.

وأضافت أنه تمت تغطية جميع القطاعات عدا القطاع المالي، وقطاع الاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.

وأكدت أنه في المرحلة الأولى من الدعم المالي من خلال المراسيم بقانون السابقة تم تغطية جميع المؤمن عليهم دون استثناء وكان في حدود 100.000 ألف عامل بحريني، أما العدد الفعلي فبلغ 88.000 ألف عامل بحريني، وفي المرحلة الثانية كان العدد في حدود 58.000 ألف، وفي المرحلة الثالثة تم التركيز على الفئات الأكثر تضررًا وبلغ العدد 22.000 ألف في مجالات السفر والسياحة وبعض القطاعات التي تضررت بشكل واضح.