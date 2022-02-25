حالة نفسية..خبير علاقات أسرية يحذر من العنف الأسري ضد المرأة



قال أحمد علام، خبير علاقات أسرية، إن العنف الأسري أصبح الآن ظاهرة منتشرة بشكل كبير، متابعا: عام 2020 شهد تعرض أكثر من 5 مليون امرأة للعنف الأسري، من بينهم 2 مليون ونصف تعرضوا لإصابات بالغة.



وأضاف "أحمد علام" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العنف الأسري ظاهرة عالمية، نساء العالم يتعرضن للعنف بشكل كبير، متابعا:"35% من نساء العالم أصبحوا يتعرضون للعنف الأسري".

واسترسل: العنف الأسري لا يقتصر على المرأة فقط، متابعا:" بعض الرجال أصبحوا يتعرضون للعنف الأسري والضرب..وكذلك الأطفال".

ولفت إلى أن الأفلام والمسلسلات تلعب دور أساسي في انتشار العنف داخل المجتمع، متابعا:" مشاهد العنف الأسري رسخت تفكير غير صحيح لدى الجيل الناشئ".



وأكمل: تعاطي المخدرات من أسباب انتشار العنف في المجتمع، مناشدا المواطنين بضرورة نشر ثقافة منع العنف الأسري، قائلا :" العنف الأسري ضد الزوجة يمكن أن يتسبب في إصابتها بأمراض نفسية.