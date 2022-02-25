عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة نفسية..خبير علاقات أسرية يحذر من العنف الأسري ضد المرأة

صدى البلد


قال أحمد علام، خبير علاقات أسرية، إن العنف الأسري أصبح الآن ظاهرة منتشرة بشكل كبير، متابعا: عام 2020 شهد تعرض أكثر من 5 مليون امرأة للعنف الأسري، من بينهم 2 مليون ونصف تعرضوا لإصابات بالغة.


وأضاف "أحمد علام" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العنف الأسري ظاهرة عالمية، نساء العالم يتعرضن للعنف بشكل كبير، متابعا:"35% من نساء العالم أصبحوا يتعرضون للعنف الأسري".

 

واسترسل: العنف الأسري لا يقتصر على المرأة فقط، متابعا:" بعض الرجال أصبحوا يتعرضون للعنف الأسري والضرب..وكذلك الأطفال".

 

ولفت إلى أن الأفلام والمسلسلات تلعب دور أساسي في انتشار العنف داخل المجتمع، متابعا:" مشاهد العنف الأسري رسخت تفكير غير صحيح لدى الجيل الناشئ".

 


وأكمل: تعاطي المخدرات من أسباب انتشار العنف في المجتمع، مناشدا المواطنين بضرورة نشر ثقافة منع العنف الأسري، قائلا :" العنف الأسري ضد الزوجة يمكن أن يتسبب في إصابتها بأمراض نفسية.

علاقات أسرية العنف الأسرى العنف تعاطي المخدرات اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

وزير الإسكان يتفقد أمس مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور

حصاد الزراعة.. افتتاح معرض الزهور غدا وتذكرة حديقة الحيوان بـ5 جنيهات

إقرار 4 تشريعات أبرزها الإيجار القديم.. ننشر حصاد النواب آخر 3 جلسات

اليوم الثاني للعمليات الروسية.. أسعار الذهب تعود للارتفاع

تعديلات قانون الإيجار لن تطبق بأثر رجعي.. أبرز 4 تصريحات لرئيس النواب

لاعب يسجل هدفا بيده ويطالب الحكم بإلغائه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ