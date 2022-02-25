لاعب الدقهلية يحصد المركز الثاني في بطولة الجمهورية للجودو تحت 12 سنة

عمر محمد عبد الحميد

فاز اللاعب عمر محمد عبد الحميد مواليد ٢٠١٠ لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بالدقهلية مرحلة الناشئين على "المركز الثاني" ببطولة الجمهورية تحت ١٢ سنة وزن ٤٦ ك والتى أقيمت بإستاد القاهرة الرياضي.

شارك في بطولة الجمهورية للجودو المفتوحة تحت ١٢ سنة أكثر من ١٢٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون مختلف الهيئات الرياضية التى تمارس اللعبة بمحافظات الجمهورية وذلك على بسااط استاد القاهرة الرياضي، والتى تستمر منافساتها من يوم ٢٤ فبراير حتى يوم ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ كما صرح مرزوق محمد رئيس الاتحاد المصري للجودو.

كما يشارك المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية "مرحلة الناشئين" من مواليد ٢٠١٠ ، و ٢٠١١ بعدد أربعة لاعبات وهن: رفيف محمد ، بسنت نزيه ، مريم الوفائي ، ردينه السيد وثلاثة لاعبين وهم : عمر محمد ، فارس كريم ، إبراهيم عماد .

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الداعم للموهوبين فى مختلف المجالات بالشباب والرياضة بالدقهلية بخالص التهاني والتبريكات للاعب: عمر محمد عبد الحميد لفوزه بالمركز الثاني في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو، والمدرب الفنى المحمدي إبراهيم، ومحمود عبد الفضيل، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية ، والدكتور محمد السيد المشرف الفني على المشروع .

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وكذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن .

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