رايت تو دريم تتربع على عرش الأفضل عالمياً في حفل جوائز Globe soccer 2025 بدبي



في ليلة استثنائية شهدت حضوراً حاشداً لأساطير ورموز كرة القدم العالمية، توجت أكاديمية رايت تو دريم، التي يمتلكها سير محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة مان كابيتال للإستثمار العالمية، بجائزة "أفضل أكاديمية" لكرة القدم في العالم لعام 2025، وذلك خلال حفل جوائز جلوب سوكر المرموقه الذي أقيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة.



تسلم الجائزة سير محمد منصور، مالك الأكاديمية، وسط احتفاء دولي فريد حضره كبار صناع الكره في العالم وأبرز اللاعبين، مثل كريستيانو رونالدو، لامين يامال، ونوفاك ديوكوفيتش.

علق سير محمد منصور علي الجائزة "نيابة عن مدربينا ولاعبينا ومعلمينا وطلابنا في أكاديمية رايت تو دريم العالمية، أود أن أعبر عن خالص امتناني لمنظمي جائزة جلوب سوكر على هذا التكريم الفريد.

" رايت تو دريم ليست مجرد أكاديمية لكرة القدم. بل مؤسسة عالمية تؤمن أن التميز موجود في كل مكان، لكن الفرص ليست كذلك." فعلي مدار ال25 عامًا الماضية، حققت الأكاديمية الكثير من غانا إلى الدنمارك، ومن مصر إلى أمريكا، قدمت أكاديمياتنا ذات المستوى العالمي فرص كبيرة للأجيال المستقبل من الجنسين، لتحقيق احلامهم، هذه الفرص تجمع بين احترافهم لكرة القدم والتعليم وبناء شخصيهم."

"تدفع الأندية التي تمتلكها الأكاديمية في أمريكا والدنمارك ومصر أحلام هؤلاء الشباب الي الأمام، حيث تخلق مسارات حقيقية لهم نحو كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات، وتثبت أنه عندما يتم الوثوق بالمواهب الشابة، فإنها تتألق."

جاءت هذه الجائزة العالمية تتويجاً لعام استثنائي لاكاديمياتها الأربعة في غانا ومصر والدنمارك والولايات المتحدة، حيث شهد عام 2025 طفرة هائلة في أنشطتها الدولية، كان أبرزها افتتاح فرع الأكاديمية الجديد في سان دييجو بالولايات المتحدة، والذي يضم واحداً من أكبر وأحدث مراكز التدريب الرياضي في القارة الأمريكية، والإعلان عن إنشاء فرع جديد ومتطور في العاصمة الغانية أكرا، واستمرار فروع الأكاديمية في مصر والدنمارك في تحقيق أرقام قياسية ونجاحات تعليمية ورياضية غير مسبوقة.

ولم تقتصر الجائزة على الجانب الأكاديمي فحسب، بل عكست النجاحات الباهرة التي حققتها الأندية التابعة للمجموعة، وفي مقدمتها نادي سان دييجو لكرة القدم الذي

فاز سان دييغو FC بدوري كرة القدم الأمريكي وتخطى نصف النهائي في أول موسم له. كنا فاز فريق كرة قدم مسار للسيدات بالدوري المصري الممتاز وشارك في دوري أبطال أفريقيا، بينما حصل فريق الرجال على ترقية ثالثة على التوالي. كما انها فرق الرجال والنساء في نادي نورشيلاند بالدنمارك الموسم بالقرب من قمة جداول الدوري الممتاز ، والذين قدموا مواسم كروية متميزة أكدت رؤية الأكاديمية في بناء فرق تنافسية تعتمد على المواهب الشابة.

واختتم سير محمد منصور تصريحاته " هذه الجائزة ليست مجرد تكريم، بل هي شهادة ثقة في أكاديمية رايت تو دريم، التي تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان والموهبة هو الطريق الأقصر نحو العالمية.

تخرج من أكاديمية رايت تو دريم اكثر من 200 لاعب كرة قدم محترف يلعبون حاليا في اشهر أندية العالم، بينما حصل أكثر من 100 طالب على منح أكاديمية لجامعات وكليات مرموقة بعد تخرجهم من الأكاديمية.

تعد جوائز "Globe soccer" واحدة من أهم وأرفع الجوائز السنوية في عالم الساحرة المستديرة، حيث تُبث وقائعها على الهواء مباشرة ويشارك في اختيار الفائزين نخبة من الخبراء، وتستقطب سنوياً أنظار العالم لتكريم المبدعين في كافة مجالات كرة القدم، حيث ضمت جائزة "أفضل أكاديمية" في الأعوام السابقه نادي أياكس الهولندي ونادي بنفيكا البرتغالي.