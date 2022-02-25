قصف جوي ومعارك.. آخر تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا في اليوم الثاني

تتواصل الضربات الروسية علي الأراضي الأوكرانية لليوم الثاني علي التوالي وتصدر القصف المعارك المشهد بـ كييف.

وزير الخارجية الروسي: موسكو تريد الاستقلال للشعب الأوكراني

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا تريد للشعب الأوكراني أن يكون مستقلا ويملك حق تقرير مصيره بحرية.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكذب بالقول إنه مستعدة لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا.

الكرملين: روسيا ستبحث عرض أوكرانيا إجراء محادثات

ذكر الكرملين أنه سمع عن استعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث تعهدات محتملة من أوكرانيا بالحياد لكنه قال إنه لا يمكنه التعليق بأي شيء عن محادثات محتملة بين زعيمي البلدين.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو ستبحث عرض زيلينسكي، وأضاف أن توقعات موسكو من كييف لم تتغير.

وطالبت موسكو منذ فترة طويلة بضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي أو تسمح له بنشر قوات وأسلحة على أراضيها.

الكرملين: نرفض التعليق على المدة التي ستستغرقها العمليات العسكرية في أوكرانيا، ونأسف لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من سان بطرسبرج، وبوتين سيجتمع مع مجلس الأمن القومي اليوم وسيجري عدة محادثات هاتفية مع زعماء عالميين.

الكرملين: روسيا ستفرض عقوبات انتقامية بالتأكيد.

قال الكرملين إن روسيا ستفرض عقوبات انتقامية على الدول الغربية على أساس المعاملة بالمثل.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن العقوبات ستسبب مشاكل لروسيا لكن يمكن احتواء تأثيرها، كما أنها قللت اعتماد موسكو على الواردات الأجنبية.

إنترفاكس نقلا عن لافروف: رئيس أوكرانيا يكذب عندما يقول إنه مستعد لمناقشة الوضع المحايد لبلاده، ولا أحد يخطط لاحتلال أوكرانيا.

كييف تطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم

نصحت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف سكان منطقة أوبولون الشمالية الغربية اليوم الجمعة بالابتعاد عن الشوارع نظرا لاقتراب ”الأعمال العدائية النشطة“ من المنطقة.

وقال مجلس المدينة في تحذير ”مع اقتراب الأعمال العدائية نطالب سكان منطقة أوبولون عدم الخروج“ من بيوتهم.

وسائل إعلام روسية: موسكو تنفي توجيه ضربات صاروخية لكييف

قالت وكالات أنباء روسية نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع إن روسيا لم توجه ضربات صاروخية للعاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعدما اتهمتها أوكرانيا بمهاجمة مناطق سكنية.

وصرح نفس المصدر للإعلام الروسي بأن الطائرة التي أُسقطت فوق كييف صباح اليوم الجمعة كانت مقاتلة أوكرانية سقطت بنيران صديقة.

وكالات أنباء روسية نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع: روسيا لم توجه ضربات صاروخية لكييف

إطلاق نار قرب الحي الحكومي في كييف

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وكالة أسوشيتد برس أن دوي إطلاق نار تردد بالقرب من الحي الحكومي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال مستشار للحكومة الأوكرانية إنه يتوقع أن تحاول روسيا اقتحام كييف خلال اليوم. وحثت السلطات الأوكرانية سكان المدينة على التوجه إلى الملاجئ بعد إنذار من غارات جوية.

لافروف يجتمع مع مسؤولين من دونباس

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف سيجري محادثات مع مسؤولين من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك بشرق أوكرانيا في وقت لاحق اليوم الجمعة في موسكو.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين يوم الاثنين للاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين قبل أن يأمر بغزو لكافة أراضي أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين سيناقشان العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا فضلا عن افتتاح سفارتي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية في موسكو وكذلك فتح مراكز دبلوماسية روسية في المنطقتين.

وأعلن الانفصاليون المدعومون من روسيا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك المعروفتين معا باسم دونباس الانفصال عن سيطرة الحكومة الأوكرانية في عام 2014.

أوكرانيا: روسيا قصفت 33 موقعا مدنيا

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن روسيا قصفت 33 موقعا مدنيا خلال هجومها على أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع تقدم القوات الروسية في العاصمة.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دينيسينكو قوله ”الروس يقولون إنهم لا يقصفون أهدافا مدنية. لكن 33 موقعا مدنيا تعرضت للقصف في الساعات الأربع والعشرين الماضية“.

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن روسيا ستنشر مظليين للمساعدة في حراسة محطة تشرنوبيل للطاقة النووية المغلقة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المتحدث في إفادة صحفية إن مستويات الإشعاع في المحطة طبيعية.

وأضاف أن القوات الروسية، التي بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا أمس الخميس، دمرت 118 موقعا للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

بريطانيا: روسيا تريد الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن روسيا تعتزم الاستيلاء على أوكرانيا بالكامل، لكن الجيش الروسي فشل في تحقيقه أهدافه في اليوم الأول من الغزو.





ووصف والاس بوتين، الذي يهيمن على المشهد السياسي في روسيا منذ عام 1999، بأنه فقد صوابه.

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وقال ”أعتقد بالتأكيد أنه فقد صوابه بالكامل… لن يتصرف أي شخص آخر يتمتع بكامل قواه العقلية بالشكل الذي نراه على شاشات التلفزيون اليوم“.

وأشار والاس إلى أن الجيش الروسي فشل في تحقيق أهدافه الرئيسية، في تناقض مباشر مع تصريحات لوزارة الدفاع الروسية بأنها حققت جميع أهدافها الرئيسية في اليوم الأول من العملية العسكرية.

ألمانيا تعلق ضمانات الصادرات والاستثمارات لروسيا

ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية اليومية نقلا عن وزارة الاقتصاد أن ألمانيا زادت من صعوبة تعامل الشركات مع روسيا من خلال تعليق ضمانات هيرميس لتأمين الصادرات.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة قوله، ”تقرر تعليق الموافقة على ضمانات هيرميس وضمانات الاستثمار لروسيا حتى إشعار آخر“.

فرنسا: سنتخذ قرارنا بشأن إرسال أسلحة لأوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إن باريس ستتخذ قرارها ”قريبا جدا“ بشأن ما إذا كانت سترسل أسلحة إضافية إلى أوكرانيا، وذلك ردا على سؤال حول الطلبات العاجلة من الحكومة الأوكرانية لمساعدتها في الحرب ضد روسيا.

وقالت بارلي في مقابلة مع إذاعة آر.تي.إل: ”نعكف على دراسة الأمر“، مضيفة أن صادرات الأسلحة تخضع لمراجعة دقيقة على عكس المساعدات الإنسانية.



زيلينسكي ينشد مساعدة أعضاء شرق أوروبا في حلف الأطلسي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر، إنه تحدث اليوم الجمعة مع نظيره البولندي أندريه دودا طلبا لمساعدة دفاعية من أعضاء شرق أوروبا في حلف شمال الأطلسي والعمل على دفع روسيا إلى طاولة التفاوض.

زيلينسكي: الأفعال الروسية تظهر أن العقوبات غير كافية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن استمرار العدوان الروسي على بلاده يظهر أن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو ليست كافية.

وأضاف زيلينسكي أن العالم يواصل مشاهدة ما يجري في أوكرانيا من بعيد.

وكان يتحدث بعد أن قالت أوكرانيا إن عاصمتها كييف تعرضت للقصف بصواريخ روسية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ضربة صاروخية على موقع حدودي جنوب شرق أوكرانيا

قالت خدمة حرس الحدود الأوكراني إن ضربة صاروخية أصابت موقعا حدوديا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة بعض الحراس.

وليس للمنطقة حدود برية مع روسيا، التي شنت عملية عسكرية على أوكرانيا، أمس الخميس، لكنها تقع على ساحل بحر آزوف الذي تشترك فيه أيضا دول جوار.







مسؤولة أوكرانية: القوات الروسية قد تدخل مناطق على مشارف كييف

حذرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني من أن القوات الروسية قد تدخل مناطق على مشارف العاصمة كييف، بعدما قال مسؤولون إن المدينة ومناطق أخرى تعرضت لقصف صواريخ روسية في الساعات الأولى من الصباح.

وأضافت أن وحدات الجيش الأوكراني تدافع عن مواقع على أربع جبهات رغم تفوق عدد القوات الروسية.

كييف تطلق إنذارا من غارات جوية بعد هجمات صاروخية روسية

قال التلفزيون الأوكراني إن العاصمة كييف أطلقت إنذارا من غارات جوية بعد الضربات الصاروخية الروسية التي وقعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وحثت السلطات البلدية الناس على التوجه إلى أقرب ملاجئ.

زيلينسكي: روسيا استأنفت الضربات الصاروخية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا استأنفت الضربات الصاروخية في الساعة الرابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، لكن قواتها مُنعت من التقدم في معظم الاتجاهات.

وأضاف زيلينسكي في كلمة بثها التلفزيون، أن الضربات الروسية استهدفت أهدافا عسكرية ومدنية على حد سواء.

المركزي الأوكراني يحظر المدفوعات لروسيا وروسيا البيضاء

قال البنك المركزي الأوكراني إنه حظر المدفوعات لكيانات في روسيا وروسيا البيضاء، وكذلك العمليات التي تشمل عملتي البلدين، وذلك بعد يوم من شن روسيا غزوا واسع النطاق.