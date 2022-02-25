العسومي: السياسة الحكيمة للكويت عززت من حضورها الفعال في محيطها العربي والإقليمي

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، و مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، وذكرى التحرير.

وثمن رئيس البرلمان العربي ما حققته دولة الكويت من نهضة وإنجازات رائدة في مسيرة التطور الديمقراطي، وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، متقدما بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، ومتمنياً لدولة الكويت وقيادتها وشعبها العزيز دوام الأمن والتقدم.