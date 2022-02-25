الأردن.. الملك عبد الله وقرينته يتوجهان إلى أبوظبي لهذا السبب

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، أرض الوطن اليوم الجمعة، متوجها إلى أبوظبي.

ويجري الملك عبد الله مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مباحثات تتناول العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

كما يتسلم الملك و الملكة جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2022.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائباً للملك، بحضور هيئة الوزارة.