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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي .. صور

الرئيس السيسي يتفقد
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق واحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة  أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلاً عن مشروع "الماظة بارك" لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.

وحرص الرئيس السيسي على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية.

الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي
السيسي محور حسب الله الكفراوي منطقة المعادى القاهرة شرق القاهرة

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