عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جولة تفقدية لوزير التعليم العالى بجامعة القاهرة .. اليوم

صدى البلد

يتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى ، اليوم ، سير العملية التعليمية للاسبوع الثانى بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بجامعة القاهرة بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

txt

التعليم العالي : طلابنا بالجامعات الأوكرانية بخير ويستكملون دراستهم أونلاين

txt

تزايد أعداد كليات جامعة عين شمس المتقدمة لمبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

على الجانب الاخر ،  أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لبناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل حفاظًا على سلامة منتسبي الجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات التحول الرقمي.

رئيس جامعة القاهرة التعليم العالي جامعة القاهرة البحث العلمي الانشطة الطلابية جامعة عين شمس التحول الرقمي اجازة منتصف العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

أوكرانيا.. قصف روسي عنيف لكييف وأنباء عن محاولة اختراق الجهة الغربية.. فيديو

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 15 منطقة رئيسية بالقاهرة اليوم

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة فى أسبوع … افتتاح المهرجان الكشفي والإرشادي للجوالة … استحداث أول قسم للتقنية الحيوية.. عميد علوم : خريج التخصص الجديد سيكون مؤهلا للعمل في 10 مجالات مطلوبة

مليون جنيه جوائز.. دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية للحد من تغير المناخ

زراعة القاهرة تعلن موعد التدريبات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى

آخر موعد لاستقبال الالتماسات بآثار القاهرة ... اليوم

أخبار التعليم | جامعة طنطا تواصل فعاليات "قادرون باختلاف" بـ"كلية الآداب" ضمن يوبيلها الذهبي.. التعليم: بدء تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020/2021 السبت المقبل

كلية الهندسة تنتهى من استقبال أوراق الأسر الطلابية غدا.. وآداب القاهرة تعلن فتح باب الالتماسات أمام طلاب البكالوريوس

أداب القاهرة: إتم إعلان جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول

آداب القاهرة: 3 مارس آخر موعد لـ التماسات نتائج الفصل الدراسي الأول

ترشيحاتنا

أول مارس .. الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أوكرانيا .. أنباء عن انقطاع كبير في خدمة الإنترنت في كييف

بعد الغزو الروسي.. عواصم أوروبا تكتسي بلون العلم الأوكراني | شاهد

التعبد ليلة الإسراء والمعراج .. فضلها وحكم صيامها وصلاتها

أسعار الذهب اليوم السبت 26-2-2022

الإبقاء على السائحين الروس والاوكرانيين بفنادق شرم الشيخ لحين تيسر العودة بالطيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملوك الجدعنة.. المصريون بالخارج يفتحون أبوابهم أمام أشقائهم في أوكرانيا|صور

لمنعها من دخول بلاده.. مواطن أوكراني يلقي بنفسه أمام الدبابات الروسية| فيديو

مسار آمن وغرف طوارئ.. تعرف على الدور المصري في الحرب الروسية الأوكرانية

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

فيديو

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

استمرار فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. فيديو وصور

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

فخورة بنفسي.. تعليق من ضحية شادي خلف المتهم بالتحرش الجنسي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ