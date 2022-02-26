مجهز بألعاب الذكاء.. تفاصيل أول مركز تخاطب لتأهيل ذوى الاحتياجات بالوادي الجديد

نجحت جمعية الرعاية المتكاملة لعلاج مرضى السرطان بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد فى تدشين مركز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات ا لخاصة بالتعاون مع اتحاد الاطباء العرب، والذى أنشئ بالجهود الذاتية لاستقبال الأطفال المرضى والعمل على تأهيلهم ليكونو قادرين على الاندماج مع مجتمع الأسوياء.

وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من الرعاية الفائقة التى يطبقها المركز استنادا إلى أحدث النظريات العلمية والتطبيقية فى مجالات علم النفس العلاجى حيث يضم المركز قاعات متنوعة للتدريب والتعلم وتطبيق الاختبارات النفسية واختبارات الذكاء وقاعات مجهزة بألعاب الذكاء وتدعيم الادراك لدى تلك الفئة.

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وتقول أميرة محمد مديرة المركز إن مركز معاك تم تصنيفه في المركز الثامن على مستوى الجمهورية ضمن سلسلة مراكز معاك التي تم إنشاؤها لتقديم الخدمات الخيرية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ويعتمد في تمويله على دعم جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة، وتحت إشراف اتحاد الأطباء واتحاد الأطباء العرب.

وأوضحت ان المركز يضم عددا من الخدمات التي يقدمها للمرضى وتشمل جلسات تعديل سلوك وتخاطب وتنمية مهارات فردية وصعوبات تعلم واختبارات نفسية وتحفيظ للقرآن الكريم وذلك وفقا لعدد من النظريات العلمية المقننة والتي أثبتت فاعلتيها فى النتائج المحققة من حيث مستوى تقدم الأطفال الملتحقين بالمركز.

ولفتت الي انه يتم تدريب الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة على التعامل مع الوسائل التعليمية المطورة بهدف تنمية الذكاء ورفع مستوى الادراك اللحظي والحواس تمهيدا لدمج هؤلاء الأطفال مع مجتمع الأسوياء من خلال إدارة حوارات متواصلة مع الأطفال وممارسة الألعاب المقننة وجلسات التعلم الذكي والتعرف على التباين والاختلاف في الألوان والأحجام بهدف تحسين وزيادة نسبة الوعى لدى الأطفال.