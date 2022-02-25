روسيا تعلن الاستيلاء على أسلحة أمريكية وبريطانية في أوكرانيا

أعلنت روسيا، الجمعة، الاستيلاء على عدد من الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية لدعم أوكرانيا، بينها أنظمة صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات و"نلاو" البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "القوات المسلحة الروسية عطلت 211 منشأة عسكرية للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 17 موقع قيادة ومركز اتصالات و19 أنظمة دفاع جوي من طراز إس-300 و"أوسا" و39 محطة رادار".

وأضاف البيان "تم إسقاط 6 طائرات مقاتلة وطائرة هليكوبتر و 5 طائرات دون طيار و67 دبابة ومدرعات قتالية أخرى و16 بطارية صواريخ"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحدات روسية قامت بمحاصرة منطقتي سومي وكونوتوب.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

فيما قالت وزارة الدفاع، إن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا.

وأكدت روسيا أن "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة".