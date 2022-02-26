دعاء الاستخارة الصحيح من السنة النبوية.. عليك بهذه السور القرآنية

دعاء الاستخارة الصحيح يستحب الاستخارة في الكثير من الامور الحياتية التي يحتار فيها المسلم ، ولكن على الإنسان المسلم أن يقوم بالاستخارة في الأمور الهامة جدا في حياته والتي يريد فيها قرار مصيري يمكن أن يؤثر على الانسان بشكل كبير ومن أهم وجوه الاستخارة و الامور التي يلزم الاستخارة فيها هي الزواج والخطوبة وذكر الإمام النووي أنه يقرأ في ركعتين الاستخارة سورتي( الكافرون والإخلاص ) وقال بعض الفقهاء لم نقف على دليل وعلى العبد أن يقرأ بما أراد وكله في النهاية خير وعلى من صلى صلاة الاستخارة أن يفرغ قلبه من الميل إلى الشيء الذي يقصده حتى يكون صادقا في استخارته ربه عز وجل ودعاء الاستخارة الصحيح يقوله المسلم في السجود أو بعد التشهد قبل أن يسلم المصلي.. دعاء الاستخارة الصحيح في السطور التالية.

دعاء الاستخارة الصحيح

دعاء الاستخارة الصحيح يفضل هذه الخطوات المهمة قبل البدء في دعاء الاستخارة الصحيح وهو أن يؤدي المسلم ركعتين وحول كيفية صلاتها عليه أولًا النية للقيام بصلاة استخارة ثانيا توضأ كما للصلاة ثالثا صلّ ركعتين، في الركعة الأولى بعد الفاتحة إقرأ سورة الكافرون و في الركعة الثانية سورة الإخلاص و هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة و السلام رابعا بعد التسليم في نهاية الصلاة نتضرع إلى الله و نقوم برفع اليدين و نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام، و خير صيغة للصلاة على الرسول هي الصيغة الموجودة في الجزء الأخير من التشهد و هي اللهم صلى على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم، و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، خامسا نقرأ دعاء الاستخارة ، سادسا الصلاة على سيدنا محمد في نهاية الدعاء سابعا كن على ثقة و يقين أن الله سوف يدلك على الخير و الصالح و هذا بالطبع مع الأخذ بالأسباب و التوكل على الله عز و جل ثامنا الدعاء قراءة الصلاة الإبراهيمية التي نقولها بعد التشهد، ثم نقرأ دعاء الاستخارة للزواج من شخص معين أو دعاء الاستخارة في كل الأمور ونقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من (فلان أو فلانة ونذكر أسم الشخص) خير لي في ديني، ومعاشي وعاقبة أمري، ونواصل مع صلاة الاستخارة للزواج من شخص معين.

دعاء الاستخارة الصحيح و طريقة صلاتها للزواج من شخص معين

ماذا يقرأ في صلاة الاستخارة

ماذا يقرأ في صلاة الاستخارة يستحب في صلاة الاستخارة قراءة سورتي الكافرون والاخلاص ويمكن بعد الفاتحة أن يقرأ المصلي قولَه تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [القصص: 68-69] في الركعة الأولى. ويمكن أن يقرأ في الركعة الثانية قولَه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 36]. وممكن أن يقرأ المسلم مايشاء من سور قرآنية، ودعاء الاستخارة يستحب قبلها ركعتان يصليهم و يطلب العبد من الله فيهما أن يختار له الخير في أمر مُباح، أو مندوب حين تتعارض لديه الترجيحات بين أمرَين، ولا تكون الاستخارة في أمر مكروه، أو مُحرَّم، وهي سُنّة مُستَحبّة، وللمُستخير أن يُصلّي صلاة الاستخارة أكثر مرّة في أوقات مختلفة ودعاء الاستخارة للخطوبة «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ.، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ..اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ. (وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ) ، وَاجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاسْتِخَارَةَ سُنَّةٌ، وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ» الحديث.

دعاء صلاة الاستخارة

دعاء صلاة الاستخارة عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: قال النووي رحمه الله تعالى: في باب الاستخارة والمشاورة: والاستخارة مع الله، والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح، وذلك أن الإنسان عنده قصور أو تقصير، والإنسان خلق ضعيفاً، فقد تشكل عليه الأمور، وقد يتردد فيها فهنا يلجأ لصلاة الاستخارة، وصلاة الاستخارة تكون لحاجةٍ أو لأمرٍ دنيويّ، وأفضل الأوقات لأدائها هو وقت إجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل، لأن فضل الاستجابة في هذا الوقت ورد في السنة النبوية، حيث قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يقولُ: مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَسْتَغْفِرُنِي فأغْفِرَ له).

أدعية تسهيل الأمور

أدعية تسهيل الأمور ومن أسبها الإكثار من الاستغفار، والصّلاة والسّلام على رسول الله، والدّعاء بالاسم الأعظم. دعوة ذي النّون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، سبحانك إنّي كنت من الظالمين، فإنّه لم يدع بها مسلم ربّه في شيء قطّ إلا استجاب له . اللهم إنّي عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي. دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم ربّ السّماوات السّبع، وربّ العرش العظيم، ربّنا وربّ كل شيء، فالق الحبّ والنّوى، ومنزل التّوراة، والإنجيل، والفرقان.