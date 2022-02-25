إعادة بين مرشحي نقابة المهندسين في الوادى الجديد

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالوادى الجديد، إعادة الانتخاب بين مرشحي منصب النقيب بالمحافظة بين كل من المهندس مجدي الطماوي، والمهندس ياسر عمر حيث حصل الاول على 188 صوتا بينما الثاني على 306أصوات.

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، منافسة قوية، بين ٤ مرشحين، على مقعد النقيب، و15 مهندسا على عضوية مجلس الإدارة.

تنافس على مقعد نقيب المهندسين بالوادي الجديد، كل من المهندس مجدى حسن الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، والمهندس شوقي إبراهيم القاضي، والذى كان يشغل منصب رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد سابقا، والمهندس محمد عز صالح، الذى يشغل منصبا بمديرية الإسكان، والمهندس ياسر عمر بخيت، ويشغل منصب بمديرية الكهرباء.

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كما يتنافس على ٧ مقاعد بمجلس الإدارة، ١٥ مرشحا لمختلف الشُعب، منهم ٤ مرشحين على مقعد الكهرباء، و٥ مرشحين "مدنى"، ومرشح واحد "عمارة"، و٣ مرشحين "ميكانيكا"، ومرشحين عن "التعدين والفلزات".

وقال المهندس أحمد عبدالرحيم أبوزيد، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين بالوادي الجديد، إن الانتخابات تجرى بلجنتين في الخارجة والداخلة تحت إشراف قضائي، وسط إقبال متزايد من جانب المهندسين أعضاء النقابة المسددين للاشتراكات.

وأوضح أبو زيد أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد تضم 1396 عضوا، وجرى توفير كافة سبل الراحة بمقر لجنتي الانتخابات بالخارجة والداخلة لضمان سير الانتخابات دون عوائق.

وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة، ستجرى الإعادة 4 مارس، بجانب انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين.

جدير بالذكر، أنه يتنافس على منصب رئيس النقابة الفرعية بالوادي الجديد كلا من المهندس شوقي القاضي، والمهندس مجدي الطماوي، والمهندس محمد عز الدين صالح، والمهندس ياسر عمر بخيت.

وعلى مقاعد مجلس النقابة الفرعية شعبة مدني كلا من المهندس عمرو أحمد سيد رضوان، والمهندس محمد إبراهيم عبد الدايم، والمهندس ناصر إبراهيم حنفي، والمهندس محمد أحمد سعيد محمد، والمهندس احمد يوسف حسب.

بينما ترشح على مقعد مجلس النقابة الفرعية شعبة كهرباء كلا من المهندس احمد سيف حافظ، والمهندس أحمد محمود أبوبكر، والمهندس محمد عبدالاه صديق، والمهندس محمود احمد دمرداش.

وتنافس على مقعد مجلس النقابة الفرعية شعبة ميكانيكا، المهندسة أمل سلامة عطيت الله، والمهندس محمد حسين، والمهندس ماجد غزلان، ويتنافس على مقعد مجلس النقابة الفرعية شعبة تعدين كيمياء غزل ونسيج المهندسة مروة عادل، والمهندس محمد محمود يوسف.

فيما فاز بمقعد مجلس النقابة الفرعية شعبة عمارة المهندس هيثم محمد مليجي، بينما يخوض على مقاعد النقابة العامة مهندس محمد عز الدين صالح، على مقعد شعبة مدني فوق السن، والمهندس حسام محمد حسين هلالي تحت السن.

تمثل انتخابات نقابة المهندسين الحالية بالوادي الجديد ، أول انتخابات يخوضها عدد كبير من المرشحين ، سواء على مقعد النقيب أو مقاعد مجلس الإدارة، مما يجعل المنافسة فيها قوية رغم الهدوء الحذر الذى تشهده الانتخابات في بداية التصويت.