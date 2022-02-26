مصر عمرها ما تخلت عن فنان.. أديب: وزير الصحة يستجيب لعلاج سمير صبري.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور خالد عبد الغفار القائم باعمال وزير الصحة، تواصل مع الفنان سمير صبري وابلغه بتلبية جميع احتياجاته.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، “ ان شاء الله صحة الفنان سمير صبري تتحسن ونطمن عليه”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن الدولة المصرية تحركت على الفور، معلقا “انا عايز اقول لسمير صبري انت في رقبة مصر كلها”.

وأشار عمرو أديب إلى ان هذا "الإهتمام عالي المستوي، ومصر عمرها ما تخلت عن فنان أو حد كان ليه دو في الدولة، وسمير صبري ادى لمصر وللفن على مدار سنوات طويلة