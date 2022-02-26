استخدم حق الفيتو.. روسيا لمجلس الأمن: حكومة أوكرانيا تقمع الشرق

قال المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، إن السلطات الأوكرانية كانت تشن حملة قمع عنيفة على مواطني شرق البلاد، مؤكدًا أن موسكو استخدمت حق الفيتو في قرار مجلس الأمن الذي يدين العمليات الروسية في أوكرانيا لأنه لم يذكر حملة القمع تلك.

وأضاف نيبينزيا خلال كلمة له بعد فشل مجلس الأمن في التصويت على قرار الإدانة: "مشروع القرار يخالف مصالح أوكرانيا وهو غير متوازن وأغفل مسائل مهمة جدًا ولا يذكر ما يتعرض له الشرق الأوكراني، وكان معاديًا لروسيا جدًا".

من جانب آخر، قال المندوب الصيني خلال الجلسة إن بلاده تدعم الجهود الهادفة إلى حل دبلوماسي بشأن أوكرانيا، مؤكدًا أن ذلك يتطلب التخلي عن "عقلية الحرب الباردة".

وتابع: "يجب احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

يأتي ذلك تزامنًا مع فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا بعد استخدام روسيا حق الفيتو وامتناع الصين والهند والإمارات عن التصويت.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو، بالإضافة إلى رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف، معلنة أنها تعتزم فرض عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية والكندية والاتحاد الأوروبي الجمعة تجميد الأصول العائدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

ودخلت الحرب الأوكرانية يومها الثاني،الجمعة، مع تكثيف المواجهات في مناطق متفرقة، ومحاولة القوات الروسية كسر دفاعات العاصمة كييف.

واستمرت القوات الروسية في القصف الصاروخي والجوي على عدة مناطق في أوكرانيا، أمس الجمعة، في محاولة لكسر دفاعات الجيش الأوكراني وفتح طريق إلى العاصمة كييف، مع الانتشار في مناطق أوسع في الشرق.

وفي بداية اليوم، بدأت القوات الروسية الهجوم على كييف بإطلاق كثيف للصواريخ، قبل أن تحاول قوات مظلية اقتحام الدفاعات الأوكرانية من الشمال والشمال الشرقي، لكن تقارير غربية تحدثت عن صد القوات الأوكرانية للهجوم.

وفي المساء، خاضت قوات مشاة روسية قتالا عنيفا في بعض الأحياء الشمالية من العاصمة كييف، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

وفي موسكو، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع مجلس الأمن القومي، دعا فيه، الجيش الأوكراني لتولي زمام السلطة بنفسه، مضيفا أن "من شأن ذلك أن يسهل التوصل إلى اتفاق".