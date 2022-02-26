رافضا الهجوم الروسي.. رئيس جواتيمالا يأمر سفير بلاده لدى موسكو بالعودة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، سفير بلاده لدى موسكو بالعودة، معلنًا رفضه الهجوم الروسي ضد أوكرانيا.

وقال جياماتي اليوم السبت، إنه أمر بعودة سفير بلاده لدى روسيا، جوزيلا أتاليدا سازو، مضيفًا أن حكومته رفضت الغزو الروسي في أوكرانيا.

وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا بعد استخدام روسيا حق الفيتو، وامتناع الصين والهند والإمارات عن التصويت.

وقال جوتيريش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" معلقًا على الفيتو الروسي: "الأمم المتحدة ولدت من رحم الحرب لإنهاء الحرب. اليوم، لم يتحقق هذا الهدف.. لكن يجب ألا نستسلم أبدًا ونعطي السلام فرصة أخرى".

وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة مشروع القرار الأمريكي حول أوكرانيا، واستخدام روسيا حق النقض ضده، مؤكدًا أن الفيتو يمثل بقعة دم بلوحة المجلس وخارطة أوروبا.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ممتن لجميع أعضاء مجلس الأمن التابع الذين صوتوا لوقف الهجوم الغاشم على أوكرانيا، مضيفًا أن حق الفيتو الذي استخدمته هو بقعة دم بمجلس الأمن وخريطة أوروبا ويجب على التحالف المناهض للحرب التصرف على الفور.

وأشار في تغريدة أخرى إلى أنه مع استمرار الهجوم على كييف، فإن عدد الدول التي صوتت لصالح القرار في مجلس الأمن يظهر حجم الدعم لأوكرانيا، مختتمًا قوله: "الحقيقة معنا وسوف ننتصر".

واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأمريكي حول أوكرانيا، ليسقط المشروع الذي كان يتم مناقشته في مجلس الأمن الدولي.

ونددت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، اليوم السبت، باستخدام روسيا الفيتو في مجلس الأمن، مؤكدة أن موسكو يمكنها استخدام حق النقض لكن ليس ضد الشعب الأوكراني.

وأضافت جرينفيلد أن مجلس الأمن متحد خلف أوكرانيا رغم انعدام المسؤولية لدى روسيا.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، قالت إنه على الجميع أن يعلم أن روسيا اختارت الحرب، مشيرةً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو انتهاك لمبادئ الغرب ويجب عدم السكوت عنه.

وأضافت جرينفيلد خلال كلمة لها بجلسة عقدها مجلس الأمن: "الشعب الأوكراني سيحتاج قريبا إلى الماء والغذاء والمساعدات الطبية، ومشروع القرار الذي يتخذه المجلس يدين عدوان روسيا ويدعم استقلال أوكرانيا ".

وتابعت: "روسيا هي المعتدي على أوكرانيا ولا مجال للنقاش في ذلك، وعلينا أن ندافع عن ميثاق الأمم المتحدة وروسيا هددت فنلندا والسويد والدول المسؤولة لا تغزو جيرانها"، مطالبة أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع القرار.