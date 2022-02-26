وفاء عامر: شكرا للرئيس السيسي سؤاله واهتمامه بحالة الفنان سمير صبري

وجهت الفنانة وفاء عامر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه حالة الفنان سمير صبري ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك .

حيث علقت وفاء عامر قائلة : نفتخر بك فبرغم خوفك علي أرض مصر وانشغالك بالبناء والمستقبل لم تترك أحدًا إلا وسألت عنه، شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسى لسؤالك وتواصلك مع حالة الفنان الكبير سمير صبري" .

وكانت قدد وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة إلى الفنان سمير صبري بعد دخوله المستشفى حيث يعاني من مشكلات في القلب .

ونشرت وفاء عامر صورة للفنان سمير صبري عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت:سمير صبري نجم من نوع فريد صديق و أخ لكل الفنانين مفيش مرة كلمته و مردش عليا من يوم ما بدأت مشواري راجل جدي وقف جنب زملاء كثيرين و له بصمات فنية و انسانية مش محتاج حاجة غير الدعاء له بتمام الشفاء و العافية .

و أضافت وفاء عامر : الراجل ده بيعمل خير و عمل خير كتير اوووي و دائم السؤال علي كل الناس تعالوا ندعي له يقوم بالسلامة المسلم يقرأ الفاتحة و قل هو الله أحد و المسيحي يقرأ أيات الشفاء ، كلنا بنحب سمير صبري ،يلا نبدأ و أنا أولكم.

الدولة المصرية ترعي سمير صبري:

وكان قد قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور خالد عبد الغفار القائم باعمال وزير الصحة، تواصل مع الفنان سمير صبري وابلغه بتلبية جميع احتياجاته.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، “ ان شاء الله صحة الفنان سمير صبري تتحسن ونطمن عليه”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن الدولة المصرية تحركت على الفور، معلقا “انا عايز اقول لسمير صبري انت في رقبة مصر كلها”.

وأشار عمرو أديب إلى ان هذا "الإهتمام عالي المستوي، ومصر عمرها ما تخلت عن فنان أو حد كان ليه دو في الدولة، وسمير صبري ادى لمصر وللفن على مدار سنوات طويلة