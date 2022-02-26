تحيا مصر.. نشوي مصطفى: الرئيس أمر بعلاج سمير صبري على نفقة الدولة

كشفت الفنانة نشوي مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، عن صدور قرار بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة المصرية .

وعلقت نشوي مصطفى قائلة : “ شكراً سيادة الرئيس .. سيادة الرئيس ادى تعليمات للدولة ممثلة فى دكتور خالد عبد الغفار القائم باعمال وزير الصحة بأن الدولة تتكفل بعلاج الاستاذ سمير صبرى على نفقة وطنه ودكتور خالد عبد الغفار تواصل فوراً مع استاذ سمير صبرى بعد مكالمته مع استاذ عمرو اديب — وتحيا مصر” .

منشور الفنانة نشوي مصطفى

وكان قد قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور خالد عبد الغفار القائم باعمال وزير الصحة، تواصل مع الفنان سمير صبري وابلغه بتلبية جميع احتياجاته.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، “ ان شاء الله صحة الفنان سمير صبري تتحسن ونطمن عليه”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن الدولة المصرية تحركت على الفور، معلقا “انا عايز اقول لسمير صبري انت في رقبة مصر كلها”.

وأشار عمرو أديب إلى ان هذا "الإهتمام عالي المستوي، ومصر عمرها ما تخلت عن فنان أو حد كان ليه دو في الدولة، وسمير صبري ادى لمصر وللفن على مدار سنوات طويلة