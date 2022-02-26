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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممدوح غراب: إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بالشرقية

ازالة تعديات علي
ازالة تعديات علي الأراضي الزراعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال اللجان الدورية المكلفة بملف التعديات على الأراضي الزراعية، لمتابعة ورصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص، وإعداد تقرير دورى عن موقف التعديات بنطاق المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة ، وفرض سيادة القانون والإنضباط وإستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة التعديات بالإستيلاء على أراضى الدولة.

وأضاف المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تنفذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء يتم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وذلك تنفيذاً لتعليمات المحافظ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد ، من التصدي لحالة بناء مخالف بناحيه الوحده المحليه بطويحر علي مساحة ٩٠ متر ، عبارة عن أعمدة خرسانية وقواعد وتمت إزالتها علي الفور ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية ، بإزالة سور بالدبش الأبيض بإرتفاع 30 سم مجهز لإقامة ملعب بدون ترخيص علي أرض زراعية، تابعة لجمعية العزازي بناحية الصالحية الجديدة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف بتنفيذ حملة إزالة لحجره بالدبش بعزبه الملاكه التابعة لأولاد مهنا علي مساحه 15متر وتمت الإزالة علي نفقة المخالف، كما قامت الوحدة المحلية بكفر أيوب بتنفيذ إزالة فى المهد لبناء مخالف بالدبش الأبيض بعزبة ماهر بالبر الشرقي، التابع للوحدة علي مساحه 100متر وتمت الإزالة كليا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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