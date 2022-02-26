ميسي وعائلته يستمتعون بعطلتهم في باريس.. شاهد

نشر اللاعب ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر ميسي في الصور برفقة عائلته من رحلتهم الأخيرة في باريس، مما نال إعجاب متابعيه.

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه هو أحد أكبر الأندية في العالم حاليًا، وأنهم يملكون القائمة القادرة على التنافس للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي في تصريحات لمجلة النادي الرسمية:"أعتقد أن باريس سان جيرمان هو اليوم أحد أكبر الأندية في العالم وأنه شيئًا فشيئًا سيستمر في التطور أكثر ويصبح أكبر، أعتقد أنه ليس هناك ما يحسدوا عليه الأندية التاريخية الكبيرة اليوم."

واضاف:" من الرائع دائماً أن أكون في الملعب رفقة أفضل اللاعبين، كنت محظوظًا للقيام بذلك في برشلونة لفترة طويلة والآن لدي الفرصة للقيام بذلك في باريس.. أنا سعيد ومحظوظ بذلك."