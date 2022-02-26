ليلة فنية بمواصفات عالمية.. صور جديدة من حفل أنغام بقصر عابدين

أحيت النجمة أنغام ، حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الجمعه وصف بأرقى سهرات حديقة قصر عابدين ، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية .

الحفل تم التجهيز له منذ عدة أسابيع ، رغم أنه يعد أولى تجارب محمد الشاعر في التنظيم الغنائي اللايف ، إلا أنه وضع خطة منذ بداية الفكرة بمشاركة أحمد الرفاعي، وأشرقت وليد، بأن يتم تنفيذه بمواصفات عالمية يواكب بحدث فني مصري ، خالصا يجمع بين عراقة المكان التاريخي بوسط القاهرة ، وصوت مطربة مصر الأولى كنوع من جلب السياح العرب ومحبي الطرب الأصيل.

وحضرت أنغام ، في كامل أناقتها بسواريه وردي فاتح ، والذي يطلق عليه تاريخيا لون الحب وبمجرد صعودها علي خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية المكونة من عازفي أوركسترا القاهرة السيمفوني ، الذين تولوا مهمة العزف في موكب المومياوات ، ومع ظهورها وانطلاق نغمات أغنية " كل ما نقرب لبعض" ضجت ساحة القصر بعاصفة من التصفيق الحار وهتفات الإعجاب.

وحرصت أنغام على تحية الجمهور، لحضورهم رغم آجواء البرودة قائلة: "المكان لايق عليكيم" لما اتسم به الحضور من أناقة الشكل وإحترامهم لتذوق غذاء الروح من الموسيقى والفن الأصيل.

كما قدمت أنغام وصلة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها "عمري معاك" "بقول نسياك" ،" ولا دبلت" ،" هدنه"، "اساميك الكتيرة" ،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" ،"مطمنه" ،"مهزومة" ،"بين البينين" ،"اتجاه واحد" ،"بتوصفني" ،"سكت ليه" ،"عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"اكتبلك تعهد"/ واختتمت ب "ياريتك فاهمني" .

وحرصت أنغام ، في ختام وصلتها علي توجيه التحية لكل من ساهم في إنجاح الحفل الذي يعد متكامل الأركان من تنظيم ل محمد الشاعر وأحمد الرفاعي واشرقت وليد بالإضافة الى الجمهور الذي وصفته بالرائع .

كما أشادت بعازفي فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني قائلة : "من الشباب الموهوبين الذين يستحقون كل الاحترام والتقدير .. وتحيا مصر ".