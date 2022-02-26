تقرير جنوب أفريقي: تفوق مرعب لـ الأهلي على صن داونز في القاهرة

سلط تقرير جنوب أفريقي الضوء على تفوق الأهلي “المرعب” على صن داونز في القاهرة، قبل المواجهة التي ستجمع الفريقان، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة “times live” الجنوب أفريقية:" يتجه ماميلودي صن داونز إلى عرين الأسد، اليوم السبت، حيث يلعب خارج أرضه ضد الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني".

وأوضحت الصحيفة، أن صن داونز خاض 5 مواجهات سابقة أمام الأهلي في القاهرة، خسرهم جميعا، وفشل في تسجيل أي هدف في شباك المارد الأحمر بالعاصمة المصرية.

مواجهات الأهلي ضد صن داونز في القاهرة:

اللقاء الأول كان في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، وانتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وتتويجه باللقب القاري.

المباراة الثانية كانت في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال إفريقيا 2007، وفاز الأحمر بهدفين دون رد.

المواجهة الثالثة كانت في إياب الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا 2019، وفاز الأهلي بهدف نظيف.

المباراة الرابعة كانت في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا 2020، وانتصر الأهلي 2-0.

آخر مباراة جمعت الأهلي وصن داونز كانت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وفاز الأهلي 2-0 أيضا.

الأهلي ضد صن داونز:

يستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني، تحقيق الفوز على صن داونز بأكثر من هدف في مباراة الليلة، لخطف صدارة المجموعة الأولى في دوري الأبطال.

يذكر أن مواجهة الأهلي أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى بدوري الأبطال، تأجلت بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات مؤخرا، بينما تعادل الأهلي مع المريخ السوداني “سلبيا” في الجولة الثانية.

على الجانب الآخر، يطمح فريق صن داونز الجنوب إفريقي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في القاهرة.

ترتيب مجموعة الأهلي:

1- المريخ السوداني: 4 نقاط (لعب مباراتين).

2- صن داونز الجنوب أفريقي: 4 نقاط (لعب مباراتين).

3- الأهلي المصري: نقطة (لعب مباراة وحيدة).

4- الهلال السوداني: نقطة (لعب 3 مباريات).

