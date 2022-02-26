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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ثغرة برمجية تهدد الملايين من هواتف سامسونج.. 7 طرق لاستكشاف أخطاء ومشاكل تطبيق واتسآب

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سامسونج تطلق هاتفا جديدا رخيص الثمن.. مواصفات وأسعار Galaxy A03

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن هاتف جديد رخيص الثمن مزود بتقنيات ممتازة، حيث سيكون هاتفGalaxy A03، من بين أكثر الهواتف الذكية منافسة من حيث المواصفات والسعر.

 

شاهد.. أول هاتف آيفون 12 برو ماكس في العالم بمنفذ USB-C

نجحت الشركة السلوفاكية DEEP في تعديل هاتف آبل الرائد iPhone 12 Pro Max ليعمل بشكل كامل مع منفذ شحن USB-C التقليدي في محاولة هي الثانية من نوعها في العالم لتغيير منفذ شحن أجهزة آيفون Lightning الأصلى.

 

أوبو تغني عائلة Find X5 بجهاز جديد يعمل بمعالج Dimensity 9000

كشفت شركة أوبو Oppo، عن سلسلة هواتفها الرائدة Find X5، والتي تضم إصدارين من فئة الفلاجشيب هما Find X5 و Find X5 Pro، إلى جانب طراز ثالث بسعر أقل Find X5 Lite، وعلى ما يبدو أن ستضيف عضو جديد للتشكيلة.

 

خبراء يحذرون: ثغرة برمجية خطيرة تهدد الملايين من هواتف سامسونج

أثرت  ثغرة برمجية خطيرة على أكثر من 100 مليون هاتف ذكي من أجهزة سامسونج الشهيرة، يمكنها أن تسمح للقراصنة بالوصول إلى كلمات مرور المستخدمين.

 

حظر روسيا من المشاركة في أكبر معرض لتكنولوجيا الهواتف المحمولة

حظر منظمو المؤتمر العالمي للجوال، روسيا من المشاركة في أكبر معرض لتكنولوجيا الهواتف المحمولة في العالم والذي سيقام في الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس القادم، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز."

 

7 طرق لاستكشاف أخطاء ومشاكل تطبيق "واتسآب" وخطوات إصلاحها

يعد واتسآب WhatsApp، هو أداة اتصال أساسية لكثير من الناس، فهو تطبيق الرسائل النصية الأكثر شعبية في العالم.

 

Oppo Pad.. أوبو تكشف عن أول جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد

كشفت شركة تصنيع الهواتف الصينية أوبو Oppo، عن جيل جديد من الأجهزة اللوحية يعرف باسم Oppo Pad، لتقدم فئة جديدة من منتجات أوبو تعمل بنظام أندرويد، بمواصفات متطورة وتصميم مميز ينافس أجهزة سامسونج.

 

هونر تكشف عن واحدة من أبرز الساعات الذكية لهذا العام.. سعر Watch GS 3

كشفت هونر Honor، عن ساعة ذكية مميزة تسمي Watch GS 3، والتي طورتها لتكون منافسا قويا لساعات سامسونج وهواوي الحديثة.

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