سمير فرج يوضح سبب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا..فيديو

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، تعليقا على الأزمة الروسية الأوكرانية، إن أوكرانيا حصلت على استقلالها بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي، مضيفا:" في 2014 سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم ".



وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" روسيا وجدت أن أوكرانيا ترغب في دخول حلف الناتو وبالتالي سيكون هناك قوات معادية لـ روسيا على حدودها وروسيا ترفض هذا الأمر لتحقيق أمنها القومي ".



وتابع سمير فرج :" روسيا وضعت حشود عسكرية على الحدود مع أوكرانيا والاقمار الصناعية رصدت تلك الحشود".

أكمل سمير فرج :" روسيا ترغب في الحصول على تعهد مكتوب من أمريكا وأوروبا بأن اوكرانيا لن تدخل الناتو وأنه لن يكون لديها قوات عسكرية من دول الناتو على أراضي أوكرانيا وأمريكا وحلف الناتو رفضوا هذا الأمر ".



لفت سمير فرج :" بوتين قرر الهجوم على اوكرانيا من اجل تحقيق اهدافه لمنع دخول أوكرانيا لحلف الناتو ".