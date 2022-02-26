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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحياء الإسكندرية: التحفظ على نحو 290 حالة إشغال متنوع في 24 ساعة

حملات مكبرة بجميع
حملات مكبرة بجميع أحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة مفاجئة على مدار يومان تم خلالها إزالة التعديات والإشغالات والتحفظ على نحو 290 إشغال متنوع، وإتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة اللحظية للتصدي لكافة أنواع الإشغالات والمخالفات والإزالة الفورية لها.

وفي هذا الصدد؛ شن حي وسط برئاسة عزة سعد، عدد من الحملات المكبرة على مستوى الحي، استهدفت شوارع؛شامبليون ،السلطان عبد العزيز ،مصطفى اسماعيل، دينوقراطابن شجاع ،سوتر ، بور سعيد ،طريق الجيش، سليم حسن، واسماعيل الفنجري. وأسفرت عن تغريم ٦محلات بمبلغ ١٥ الف جنيه، ورفع نحو ١٦٠ حالة إشغال.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، عدد من الحملات لإزالة الإشغالات التي تحتل الرصيف والطريق العام ومتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية، وشملت شوارع منطقتي مينا البصل وكرموز القفال ، الأمير لؤلؤ ، خوفو، حيث أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات والتحفظ علي نحو ٤٠ حالة إشغال متنوع. 

وشن حي الجمرك تحت إشراف د/ رباب مدني رئيس الحي، عدد من الحملات استهدفت شوارع أبي الدرداء،  البوستة ، البورصة ، عثمان أباظه، وشارع السبع بنات، وأسفرت عن إزالة ورفع عدد ١٥ حالة إشغال. 
وشن حملة استهدفت شارع عبد المنعم  ، القائد جوهر،  ميدان عرابي، والتحرير وشارع فرنسا، وأسفرت عن إزالة عدد ٢٢ حالة إشغال. كما شنت حملة  استهدفت شوارع السيد محمد كريم، قصر رأس التين ، ميدان عرابى ، والتحرير ، شارع النصر، أسفرت عن تحصيل نحو ١٠ آلاف جنيه غرامة فورية لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.

وقاد اللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزة ثان، حملة مكبرة للوقوف على الوضع بشارع المعهد الدينى والتأكد من إلتزام الباعة الجائلين وسيولة الحركة المرورية، وكذلك إزالة جميع الإشغالات من الشوارع الجانبية.

وقاد محمد عبد الله رئيس حي العامرية أول، غرب الإسكندرية حملة لإزالة التعديات على حرم الطريق الصحراوي أسفرت عن إزالة عدد ٣ أكشاك وعدد ٢ سور وجارى الاستكمال .
كما شن الحي حملة مسائية، أسفرت عن  غلق وتشميع  مقهى بقرية المسيرى تقدم لروادها الشيشة، كما تم غلق عدد ٢ ورشة بشارع ٢٠ والتحفظ علي ٣٠ حالة من الاشغالات.

ونفذَ حي شرق برئاسة محارب هيلع، حملة شاملة شملت محيط كوبري العوايد ومنطقة القلعة، أسفرت عن تحرير إجمالي عدد (36) محضر مخالفة مختلفة، وصادرت الحملة عدد (14) شيشة وضبطت (23) حالة إشغال مختلفة وأزالت عدد (4) من الأكشاك والتعريشات المخالفة، وحصلت مبلغ 5000 جنيه غرامات فورية.

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