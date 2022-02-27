عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بعد تداعيات أزمة أوكرانيا..التموين تضع استراتيجية لتوفير السلع الأساسية.. وإجراءات لتوصيل الدعم لمستحقيه

التموين
التموين

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم
 تأمين سفينة وادى العرب وخروجها محملة بشحنة قمح من أوكرانيا 

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإيقاف جميع البطاقات التموينية التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر، وذلك اعتبارًا من الاول من أبريل 2022 وفقًا لما جاء بالمذكرة المرسلة إلى جميع مديري المديريات التموينية على مستوى المحافظات.

 وجاء تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين كالتالي: 

بعض أصحاب بطاقات التموين مهددون بإيقاف الدعم.. تعرف عليهم .. فيديو جراف

التموين : استهلاك مصر من الأقماح يصل إلى 22 مليون طن سنويا..فيديو

اولا: إصدار تعليمات إلى شركة سمارت بوضع رسالة على بون صرف الخبز للبطاقات التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر مفادها قيام الوصي بالتوجه إلى المديرية لطلب ضم القصر إلى بطاقته التموينية.

ثانيا : استقبال المواطنين طبقًا للبند عالية بديوان عام المديرية واستلام طلب الضم بعد التأكد أنه الوصي على جميع الأفراد المطلوب ضمهم.

ثالثا: الاحتفاظ بصورة من المستندات بعد الاطلاع على الأصل والتأكد من إنها صورة طبق الأصل.

رابعا: عمل کشف معتمد بالطلبات ويتم إرساله إلى الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام الوزارة مجمع اعتبارًا من يوم 2022/3/16 وبحد أقصى 2022/3/20، على أن يتضمن الكشف رقم بطاقة الوصي، الرقم القومي للوصي، اسم الوصي ، ورقم بطاقة القصر، الرقم القومي للقصر، وأسماء القصر.

ميعاد إيقاف البطاقات

خامسا: سيتم إيقاف جميع البطاقات التي يكون رب الأسرة المسجل عليها قاصر اعتبارًا من 2022/4/1 مع اعتبار الموضوع هام وعاجل
وعلي سياق متصل

أعلنت وزارة التموين أنه تم تأمين سفينة الشحن المصرية "وادي العرب" وخرجت من ميناء يوزني في أوكرانيا محملة بشحنة من القمح المتعاقد عليها.

مناقصة دولية لشراء القمح

وكانت الهئية العامة للسلع التموينية قد طرحت مناقصة دولية، اليوم السبت، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين.

وأضافت الهيئة أنها ستطرح المناقصة للشحن في الفترة ما بين 13 و26 أبريل، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو 28 فبراير  وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع.
 

السلع الأساسية مال واعمال ‏ وزارة التموين اخبار مصر البطاقات التموينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة جالا فهمي.. ضيق تنفس واضطراب في الوعي أدى إلى أزمة قلبية

غلق وتشميع محل كشري ومطعم شهير في مدينة نصر.. صور

وفاة الفنانة جالا فهمي

تصل 7950 جنيه.. تعرف على الزيادات في أجور الموظفين من يوليو المقبل

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الزمالك والوداد في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشر .. لحظة بلحظة

تسرب غاز.. مصرع فنان لبناني داخل شقته في الشيخ زايد

كارثة جديدة.. أوكرانيا مهددة بفيضانات مدمرة بعد انهيار سد

موضوعات متعلقة

التموين: بدء توريد محصول البنجر حتى منتصف يوليو القادم

ترشيحاتنا

كيف تناولت صحف جنوب أفريقيا خسارة الأهلي أمام صن داونز؟

تعرف على العمر المثالي للانجاب عند السيدات

إيلون ماسك يستجيب لطلب أوكرانيا ويقدم لها خدمة مهمة خلال الغزو الروسي

مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 - 2 - 2022.. والقنوات الناقلة

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

ليلة الإسراء والمعراج .. كيف صعد النبي إلى السماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور شبابي كبير.. نيكول سابا في حفل غنائي استعراضي بالشيخ زايد|شاهد

بطلة العشق الممنوع .. جرأة بيرين سات دفعتها للاعتزال.. ماذا قالت عن ديانتها؟

سفر بعثة عمرة شهر رجب للقوات المسلحة إلى الأراضى المقدسة.. فيديو وصور

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

فيديو

تسريب غاز.. العثور على جثة فنان لبناني داخلة شقته بالشيخ زايد|فيديوجراف

تزوجت 4 مرات وأنجبت ولدًا.. وفاة الفنانة جالا فهمي | فيديو جراف

عملية التمهيد النيراني: قصة سيطرة الجيش الروسي على "تشيرنوبل"

المحكمة ألزمتها برد 899 ألف جنيه لوالدها.. رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ