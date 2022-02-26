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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

الساعات الأخيرة قبل وفاة جالا فهمي .. كيف توفت نجمة التسعينات ؟

جالا فهمي
جالا فهمي

بشكل مفاجئ وفي هدوء تام وبعيداً عن الأنظار والأضواء منذ سنوات طويلة، فوجئ الوسط الفني اليوم بخبر وفاة جالا فهمي حيث أعلن شقيقها مصطفى فهمي وفاة شقيقته، التي كانت أحد أبرز نجوم التسعينات ومعروفة بجمالها ووجها الخاطف للأنظار . 

سبب وفاة جالا فهمي

سبب وفاة جالا فهمي أثار فضول الكثير خاصة وأنها رحلت بشكل مفاجئ، وكانت بعيدة عن الأضواء تماماً حلال السنوات الطويلة الماضية، واختفت تماماً من الوسط الفني لكن عادت للجمهور بخبر رحيلها المفاجئ. 

وفقاً لما تم تداوله من أقارب جالا فهمي، وما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فقد تعرضت جالا فهمي لأزمة صحية منذ أيام واحتجزت بإحدى المستشفيات وعانت من عدة مضاعفات خطيرة خلال الساعات الماضية توفيت على إثرها . 

وبعد أزمة صحية حادة مؤخراً، تعرضت جالا فهمي لمضاعفا حيث عانت من هبوط حاد في الدورة الدموية وأزمة تنفسية حادة، مما أدى لتعرضها لجلطة بالقلب وتوقفت عضلة القلب حتى توفيت .

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زوجة عمر خيرت .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة جالا فهمي

جالا فهمي

عمر جالا فهمي 

شقيق جالا فهمي مدير التصوير مصطفى فهمي أعلن على حسابه على فيسبوك وفاة جالا فهمي، حيث كتب :" "انتقلت إلى رحمة الله أختي چالا فهمي" .

وتوفيت جالا فهمي عن عمر يناهز 59 عاماً، ولها ابن يعيش بالخارج ويستعد للعودة لمصر لإنهاء اجراءات دفن وتشييع جنازة جالا فهمي . 

جنازة جالا فهمي

كما كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل وفاة جالا فهمي، موكداً إلى أنها أصيبت بأزمة قلبية، وتم نقلها فورًا إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أنه تم التواصل مع شقيق الفنانة الراحلة جالا فهمي، حتى يتم معرفة تفاصل الجنازة، قائلًا: «في انتظار قدوم نجلها من السفر حتى تتم مراسم الجنازة، وفي كل الأحوال بإذن الله الجنازة بعد ظهر الغد، وسسيتم إعلان التفاصيل من قبل النقابة».

جالا فهمي

مشوار جالا فهمي

عملت جالا فهمي، في برنامج تلفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة مثل (يوم مر ويوم حلو).

بدأت جالا فهمي، في تقديم أدوار بطولة في عدة أفلام منها (طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا)، كما عملت في التلفزيون في مسلسلات قليلة منها (الوسية، ليالي الحلمية).

كما عملت جالا فهمي، بالمسرح أيضًا لكن لم يكن انتاجها كبير به حيث قدمت مسرحيتين فقط هما (ولعها شعللها، كرنب زبادي).

جالا فهمي
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